Prijedlog rebalansa budžeta: 87 miliona KM viška

Vlada Republike Srpske nastaviće da povećava penzije, a opredjeljenje je da se stvore uslovi za povećanje plata u javnom sektoru, poručuje premijerka Željka Cvijanović.

To će, kaže, biti moguće zbog povećanja prihoda u ovoj godini. Rebalansom budžeta za 2018. godinu, predviđeno je 87 miliona maraka više, od čega je skoro polovina namijenjena za kapitalne investicije. Ministar finansija poručuje da je budžet konsolidovan, da je ostvaren suficit, i da zbog toga, postoje uslovi za dalji rast.

“Ovaj budžet, konsolidovan, omogućiće tri odsto za kapitalna ulaganja u Republiku Srpsku. Ovako utvrđen rebalans će omogućiti da se 1,5 odsto BDP-a odvoji za servis duga. Ovaj rebalans će stvoriti pretpostavke za servisiranje svih obaveza u 2018. godini”, istakao je Zoran Tegeltija, ministar finansija RS.

Dok je Tegeltija čitao statističke pokazatelje, opoziciju statistika nije ubijedila. Opozicioni poslanici poručuju da su najbolji pokazatelji stanje u privredi i zapsolenost. Tvrde da rebalansa ne bi ni bilo, ali ni rasta BDP-a, da domaće privrednike nije “poguralo” to što su traženi na tržištu Austrije, Njemačke i Slovenije, i da Vlada i politika s tim nemaju mnogo veze. Poručuju i da je Uprava za indirektno oporezivanje prikupila dobar dio poreskih prihoda, i da ni to nije zasluga institucija Srpske.

“Ako je već to tako, zašto nema rasta stranih investicija, zašto nema značajnijeg rasta i novog zapošljavanja i novih fabrika koje bi takođe bile orijentisane prema našem najvećem izvoznom partneru, prema EU”, istakao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Iz vladajuće koalicije opoziciji poručuju da im smeta statistika i da im smeta to što se, kako kažu, ekonomija Srpske oporavlja.

“Prema dosadašnjim izjavama kolega iz opozicije, mi bi danas ovdje trebalo da proglasimo bankrot. Međutim, vidi molim te, mi danas imamo rebalans budžeta koji je veći za 87 miliona. Ovo boli, je l’ da, boli ove u Sarajevu federalnom, a boljelo bi i mene da sam na vašem mjestu”, naglasio je Vanja Bajić, poslanik SNSD-a u NS RS.

Rasprava o rebalansu budžeta se u jednom momentu zahuktala. Mišljenja su sukobili predsjednica Vlade i SDS-ov Miladin Stanić.

“Ali ću naravno reći da ste vi jako nervozni zbog ovoga što mi razmatramo danas rebalans budžeta, i što su stvari uglavnom suprotne sve i jednoj stvari koju ste vi godinama tvrdili ovde narodu i objašnjavali”, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

“I mene raduje kad raste. Vjerujte, sve što raste raduje me. Od male djece, trešanja, kukuruza, jagnjadi, itd. Ali ovdje ne raste, u RS pada. Pada, i to me čini nervoznim, vjerujte”, istakao je Miladin Stanić, poslanik SDS-a u NS RS.

Ministar finansija pohvalio se nekim pokazateljima, koji su, kako tvrdi, zaslužni za rebalans budžeta u prvoj polovini godine. Poručuje da su direktni porezi, za prva četiri mjeseca ove godine, porasli za 6,5 odsto, a indirektni 7,8 odsto, u odnosu na isti period prošle godine.