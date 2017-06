Prijavite vandalizam i sačuvajte igrališta

Novi vandalizam desio se u parku “Mladen Stojanović”. Tek obnovljene konstrukcije koševa za basket u najpoznatijem banjalučkom parku, protekle noći su uništene.

Savijen je obruč, ukradena mrežica, te otkinut dio table.

Podsjećamo, prije samo par dana, u petak 16. juna, koševi su obnovljeni, a obruč je dodatno ojačan.

Dežurna služba Odjeljenja komunalne policije prima prijave 24 sata dnevno, po čemu je jedinstvena na prostoru Republike Srpske. Po zaprimljenoj prijavi, zaposleni u Odjeljenju komunalne policije intervenišu u zavisnosti od stepena hitnosti.

U Bulevaru Živojina Mišića, u neposrednoj blizini OŠ “Branko Ćopić” u Boriku vandali su nedavno polomili nekoliko grana u drvoredu.

Novoizgrađeno igralište u parku “Mladen Stojanović” mjesec dana nakon otvaranja našlo se na meti vandala, koji su sa njega ukrali ljuljašku.

Ako u svom naselju primjetite osobe koji uništavaju gradsku imovinu možete ih prijaviti na više načine:

Broj dežurne službe je 051/306-464.

Аdresa Kralja Alfonsa XIII br. 12A (bivša “Bašta sljezove boje”)

Broj telefona 051/348-842

Broj faksa 051/316-418

E-mail komunalna.policija@banjaluka.rs.ba

Odlukom o komunalnom redu propisana je kazna za oštećenje komunalne opreme od 500 do 7.000 maraka za pravna lica, a od 200 do 1.800 za odgovorno lice u pravnom licu. Zbog istog prekršaja kaznom od 200 do 1.000 KM biće kažnjeno fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost i od 100 do 1.000 KM za fizičko lice.

(ATV)