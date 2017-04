Prijavio doktora da mu je ubio bebu

Nekadašnji as Veleža Franjo Vladić pretrpio moždani udar

Protiv doktora, ginekologa Tomislava Jekića iz prijedorske bolnice podnijeta je prijava da je nestručnim pregledom Arnele Tahirović iz Kozaruše kod Prijedora ubio dijete u devetom mjesecu trudnoće.

Slučaj je prijavio Haris Tahirović, Arnelin suprug.

– Ono što u ovom momentu mogu da vam kažem je da postoji prijava Harisa Tahirovića, protiv jednog ljekara iz prijedorske bolnice. Tim radi na ispitivanju istinitosti navedenih činjenica u prijavi – kazala je za portal Avaz.ba portparolka CJB Banja Luka Zvezdana Alendarević.

Haris Tahirović javio se redakciji portala Avaz.ba te otkrio detalje stravične noći, u kojoj je jedva spašen život njegove supruge, a dijete carskim rezom rođeno mrtvo.

– Kraj marta 30. na 31. moja trudna supruga je osjetila bolove i odvezao sam je u bolnicu u Prijedoru. U tom periodu je već bila ušla u deveti mjesec trudnoće, a primio ju je dežurni ginekolog T. J. Odradio je ultrazvuk i dijete je bilo živo, sve u redu. Međutim, on je nakon toga odradio i pregled ručno. Moja supruga se pobunila na to, a on se izderao na nju te rekao da je neće ultrazvukom porađati i prilikom pregleda je raskrvario – počeo je svoju tužnu ispovijest Tahirović.

Nakon pregleda, prema riječima Tahirovića doktor Jekić ih je poslao u Banjaluku hitno, jer u Prijedoru nemaju inkubator.

– Tako raskrvarenu, nakon što ju je natrpao vatom, poslali su nas u Banjaluku. Ljekar koji nas je primio bio je veoma ljut i galamio je na medicinsku sestru koja je došla s nama u pratnji. Rekao je da ovakav slučaj nije imao u deset godina rada, da je u pitanju ubistvo i bahatost ljekara – ispričao je Tahirović.

Kako je istakao doktor Jovica Ivić spasio je život njegovoj supruzi, koja je došla u kritičnom stanju.

– Nakon operacije saopštio mi je da je dijete mrtvo i da mi je supruga u životnoj opasnosti, da je izgubila dosta krvi. Bilo je to oko ponoći i rekao mi je da ukoliko joj se ne popravi stanje do 6 sati ujutro, morat će joj vaditi matericu. Primila je devet kesica krvi, a zahvaljujući doktoru Iviću moja supruga Arnela je bolje – kazao je Tahirović.

Slučaj je prijavljen policiji, a dijete poslano na obdukciju. Nakon toga dijete je sahranjeno.

Otpusno pismo

Iz Kliničkog centra u Banjaluci potvrdili su da je Tahirovićeva primljena krajem marta u bolnicu.

– U vezi s Vašim upitom koji se odnosi na slučaj pacijentkinje A.T., obavještavamo vas da je pomenuta pacijentkinja upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske iz Opšte bolnice Prijedor i primljena je u našu ustanovu 31.3.2017. godine. Pacijentkinja je u našoj ustanovi zbrinuta, te je nakon oporavka 5.4.2017. godine otpuštena na kućno liječenje. U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti RS, bez pismenog pristanka pacijenta, Univerzitetski klinički centar RS nije ovlašten da iznosi pojedinosti koje se tiču liječenja i zbrinjavanja pomenute pacijentkinje, niti o njenom zdravstvenom stanju – navodi se u odgovoru iz KBC Banjaluka.

Tahirović je proslijedio i otpusno pismo iz banjalučke bolnice u kojem piše da je njegova supruga porođena carskim rezom te da je dijete rođeno mrtvo.

Nakoon kontaktiranja bolnice u Prijedoru doktor Tomislav Jekić je odgovorio:

– Upoznat sam sa slučajem, jer sam bio dežurni ginekolog taj dan. S obzirom na to da je pacijentkinja bila u 35. nedjelji trudnoće i počela dobijati kontrakcije, ja sam je uputio prema pravilima naše službe, sanitetom na Kliniku u Banjaluku. U trenutku slanja i majka i dijete su bili dobro. I ja sam zatečen ishodom. Možda bi vam više informacija mogli dati iz Kliničkog centra – kazao je Jekić, koji je na pitanje “da li je istina da je Tahirović pregledao ručno i vikao uz nju”, rekao da su to neistine.

Trudnoća bila uredna

Trudnoću Arnele Tahirović vodio je ljekar Predrag Rosić, a prema riječima Harisa nije bilo nikakvih komplikacija.

– Moja supruga i dijete su bili u redu, sve do te noći. Ljekar iz Doma zdravlja vodio je trudnoću moje supruge i sve je bilo u redu. Beba se normalno razvijala, trudnoća je bila uredna i nije bilo nikakvih komplikacija – kazao je Tahirović, koji je uz ove tvrdnje priložio i izvod iz kartona vođenog tokom trudnoće.

(Avaz.ba)