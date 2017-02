Prijave budućih prvačića za pripremnu nastavu do 10. februara

Roditelji mališana, koji treba na jesen da krenu u prvi razred, a koji nisu išli u vrtić, mogu da prijave djecu na program pripreme za polazak u školu do 10. februara.



– Lani je kroz ovaj program prošlo oko 550 djece te da sličan broj prijava očekuju i ove godine. Nastava će početi 1. marta i trajaće do 31. maja. Djeca će boraviti po tri sata dnevno u vrtićima, i to od 17 do 20 časova – kazali su u Centru za predškolsko obrazovanje.

(Glas Srpske)