U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti prijatno toplo i sunčano uz promjenljivu oblačnost, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.



Ujutro pretežno vedro, na istoku umjereno oblačno, a tokom dana prijatno toplo vrijeme uz dosta sunčanih perioda i malu do umjerenu oblačnost.

Duvaće vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena povremeno i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

Temperatura u 8.00 časova: Kneževo devet, Kotor Varoš 10, Čemerno, Čajniče 11 i Šipovo 12, Han Pijesak 13, Istočno Sarajevo, Mrakovica, Mlječanica, Kalinovik i Novi Grad 14, Gacko, Sokolac, Višegrad, Krupa na Uni, Banjaluka, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo i Foča 15, Prijedor i Nevesinje 16, Srbac i Srebrenica 17, Brod i Zvornik 18, Bijeljina i Doboj 19, Bileća 20 i Trebinje 22 stepena.

