Prezaduženim opštinama Vlada otvara kasu IRB-a

Za pomoć prezaduženim opštinama vlada je otvorila kasu Investiciono razvojne banke. Svi će moći da dobiju kredit do pet miliona maraka na 12 godina kako bi vratili stare dugove ili ipak uložili u infrastrukturu.



Većina će da zatvori kredite jer se guši u njima, kaže predsjednik Saveza opšina i gradova koji je i inicijatior projekta.

“Većina lokalnih zajednica nalazi se u prilično teškoj situaciji ili po osnovu umanjenih sredstava od PDV-a ili po osnovu toga što jednostavno nisu više u mogućnosti da finansiraju svoje kratkoročne i dugoročne obaveze. Ja mogu reći da se trenutno u najnepovoljnijoj situaciji nalaze male lokalne zajednice”, rekao predsjednik Saveza opština i gradova RS Ljubiša Ćosić.

Male lokalne zajednice komercijalnim bankama nisu interesantne, a reprogram duga za sada je jedino napravila Banjaluka. Kako ostalima niko nije htio da pomogne IRB je bio jedina opcija kažu ekonomisti jer toj banci primarni cilj nije zarada.

“U svakom slučaju i ovo je bolje nego da imamo situaciju da iz budzeta direktno dajete grantove. Ovde znači ipak neko treba da vrati taj kredit bez obzira na rizik da neki možda neće moći da vrate u predviđenom roku. Opet je bolje i to za republički budžet nego da daje te grantove”, rekao je Saša Grabovac iz Udruženja ekonomista “SWOT”.

Rupe u budžetima lokalnih zajednica vlada je do sada krpila ad hok iz budžetskih rezervi, a srećne ruke ove godine bio je načelnik Vlasenice Miroslav Kraljević. On je izlobirao od Vlade bespovratnih pola miliona maraka pa svoj red na takav poklon čeka i opština Kneževo kojoj i maksimalnih pet miliona kredita neće pomoći. Sa IRB-om već se sude zbog kredita koji se popeo na osam miliona, a i koji se još ne vraća. I postojeće obaveze teško izmiriju, pa ako izgube na sudu načelnik očekuju blokadu opštine.

“Mogli bi zatvoriti opštinu i vratiti se za nekih četiri do pet godina. Tako da nam je to skroz nepovoljno jer smo baš prezaduženi. To je pozitivna stvar za opštine koje mogu svoja dugovanja tim kreditom svesti na nulu ali za Kneževo u ovom slučaju ne znači puno”, rekao je načelnik opštine Kneževo Goran Borojević.

U Kotor Varošu nisu prezaduženi ali će svakako iskoristili novu kreditnu liniju. Razlog je što su trenutno rokovi otplate i kamatne stope daleko povoljnije.

“Mi smo u zadnjih godinu dana vratili oko milion maraka kredita. Sigurno kada bi tim određenim restrukturiranjem uspjeli da tu godišnju tranŠu smanjimo, imali bi prostora da investiramo i u svakom slučaju to podrćavamo”, rekao je načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.

Zbog pada prihoda dugovi se sve teže vraćaju, a tri opštine i grad Doboj već su prešle zakonski prag zaduženosti od 18 odsto prihoda, pa ne mogu dizati nove kredite. Težinu situacije najbolje pokazuje primjer opštine Šamac gdje je načelnik nedavno je zbog prezaduženosti morao da poništi tender za nabavku automobila za potrebe Doma zdravlja.