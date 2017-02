Prevoznici iz RS nezadovoljni jer moraju u Široki Brijeg po licencu

Prevoznicima iz Srpske Ministarstvo komunikacija i transporta BiH mora da omogući nesmetano prelaženje državne granice.

To je rezime zaključka koji je Vlada usvojila nakon niza apela domaćih vozača.

U prethodnih nekoliko dana, na pojedinim graničnim prelazima ih je zaustavljala policija, i spriječavala da izađu iz BiH, jer nisu imali važeće licence. Srž problema je Pravilnik koji je na snazi od prvog januara, po kome svi prevoznici, za oko 700 maraka, moraju da nostrifikuju diplome u Širokom Brijegu. Samo tako mogu da dođu do državne licence koju izdaje Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, bez koje odnedavno nema prelaska granice.

Za odlaganjem primjene tog dokumenta, Vlada Srpske je posezala nekoliko puta. Isto to učinila je i sada.

“Tražimo odgodu. Jer je to sada jedini način da našim vozačima sa entitetskim licencama rade svoju osnovnu funkciju, i to ne samo da, nije pitanje samo naših prevoznika, to je pitanje i privrede”, rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

Iz državnog ministarstva stiglo je saopštenje. Odgovornost je, kažu, na Savjetu ministara, jer su im još polovinom prošle godine dostavili prijedlog izmjena Zakona o međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju, kojim će, tvrde, pitanje licenci biti riješeno. Do danas, kažu, nisu uradili mnogo. Očekuju da se do kraja mjeseca stvari pomjere s mrtve tačke.

Ministar komunikacija i transporta BiH je naložio da se pripremi informacija za Savjet ministara sa prijedlogom rješenja da se konačan sistem licenciranja novim pravilnikom uskladi po stupanju na snagu Izmjena i dopuna Zakona kako bi se jednom konačno uredila ova oblast.

Priča o pravilniku pokrenuta je 2010. Od tada su prevoznici zvali, pisali, štrajkovali, ali ništa nije pomoglo. Kažu da svaki put na granici strahuju da li će uspjeti da je pređu. Takva licenca se, tvrde, ne traži nigdje u okruženju. Zato su spremni na radikalnije korake.

“Još samo nam fali da nam se otežava rad zahvaljujući Ministarstvu komunikacija i transporta. Spremni smo da krenemo u blokade i štrajkove, no smatram da to u ovoj situaciji nikom nije potrebno. Pokušaćemo da sve to uradimo putem dijaloga”, rekao je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika RS

Neđo Trninić poručuje da će se već u utorak sastati sa ministrom komunikacija i transporta BiH i porušati da dogovori izradu novog pravilnika. Prevoznici iz Srpske poručuju da će im, prije blokade granica, dati malo vremena. Ironija je, kažu, da doktor nauka može da se postane na mnogo mjesta, a vozač samo u Širokom Brijegu.