Prevario 15 ljudi: Obećao posao u Njemačkoj, uzeo pare i nestao

Tužilaštvo Brčko distrikta podiglo je optužnicu protiv Danka Puljića iz mjesta Brod, opština Foča, osmnjičenog da je prevario 15 osoba, kojima je obećao posao u Njemačkoj, te im za to uzeo pare i više se nije javljao.



U optužnici se navodi da je Puljić 29. i 30. oktobra 2012. godine u Brčkom, iako svjestan da nije bio u mogućnosti da obezbijedi posao u Njemačkoj za više osoba, stupio u kontakt sa Č. I, kojeg je poznavao i sa kojim je od ranije radio, piše Faktor.ba.

Puljić mu je, prema optužnici, slagao da mu je za obavljanje određenih poslova u Njemačkoj potrebno više osoba, te kazao Č.I. da pronađe 15 ljudi koji žele da dođu i da rade. On je zahtjevao da mu svaki od njih uplati po 160 evra za troškove dobijanja vize i određene garancije da će doći na posao.

S obzirom na to da je Č.I. poznavao Puljića i vjerovao mu, on je navedenu ponudu preneo Ć.E, B.S, H.M, Z.S, Z.Š, T.H, P.A, Č.E, Z.S, Č.S, A.M, S.J, S.A. i P.S, koji su na to pristali. Vjerujući da će dobiti posao u Njemačkoj, ovih 15 osoba je putem Western Union sistema za transfer novca Puljiću poslalo ukupno 2.430 evra. Puljić se nakon toga javio Č.I. i rekao mu kako je novac dobio te da je sve u redu, a potom prekinuo svaki daljnji kontakt s njim.