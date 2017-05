Pretukli ga specijalci u stanici, sin sve snimio VIDEO

Bivši član SDS-a optužuje: Pretukli su me na Izbornoj skupštini

Ivan Franjić, kojeg su službenici Jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK pretukli u Policijskoj stanici Vitez, kazao je da se te večeri sa suprugom i dvoje djece vraćao s jednog slavlja.

– Zaustavili su me i tražili vozačku i saobraćajnu dozvolu. Izašao sam iz auta da im dam, ali me je jedan od njih pitao: “Ko ti je rekao da izađeš iz auta?“, a potom su me uhapsili – rekao je Ivan.

I ranije je, ističe bio hapšen, i ranije su ga udarali policajci, ali nikada ih nije prijavljivao jer je, kako kaže bio kriv.

– No, ovaj put ništa nisam uradio. U stanici su me udarali, jer sam rekao da želim nazvati advokata. Sve je snimao moj sin Kristijan – kazao je za Avaz Franjić, koji je zbog ovog slučaju podneo prijavu Odeljenju za Profesionalne standarde MUP SBK.

Jutros je objavljen video na kojem se vidi kako ga specijalci brutalno udaraju u policijskoj stanici. Iz MUP SBK su ranije kazali da je slučaj prijavljen, te da se provodi interna istraga.

Akcija “Lašva”

Pripadnici Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona su nakon višemjesečne istrage u akciji kodnog naziva „Lašva“ uhapsili sedam osoba.

Nakon pretresa na nekoliko lokacija u Vitezu i Travniku, uhapšeni su I.F. (38), M.F. (32), S.F.(21), Z.J. (39), B.T. (30) i D.F. (38), G.R. (26), a osumnjičeni su za udruživanje radi činjenja krivičnih djela neovlašetana proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Četvorica uhapšenih privedeni su u prostorije FUP-a u Sarajevu, dok su trojica pritvorena u prostorijama MUP-a SBK.

Kriminalna grupa

Glavna meta bio je Vitežanin Ivan Franjić, kojeg policija tereti da je organizovao kriminalnu grupu koja je na području Srednjebosanskog kantona i Zenice preprodavala veće količine kokaina, heroina i speeda.

Franjić je prije godinu dana bio uhapšen zbog posjedovanja s ciljem prodaje veće količine droge, no taj predmet na Opštinskom sudu u Travniku još uvijek nije nije završen. Vlasnik je nekretnina na nekoliko lokacija.

Debeli dosje

Policiji je poznat po većem broju krivičnih djela, a široj javnosti je poznat po pucnjavi iz 2009. godine, kada je u obračunu ispred ugostiteljskog objekta “Šedou” u Vitezu iz vatrenog oružja pogođen u stomak. Mediji su već ranije navodili kako ga se teretilo i zbog teške krađe, iznude, ugrožavanja sigurnosti i brojnih drugih djela.

U akciji je uhapšen i njegov brat.

(Avaz)