Pretučenu ženu golu vozio po gradu

“Više od sedam sati me je tukao, primoravao na oralni seks, fotografisao tako unakaženu i golu vozio po varoši, prijeteći da će me izbaciti da svi vide da sam kurva.”

Tako u razgovoru za “Blic” Lajkovčanka G. P. (46) opisuje strahote koje je preživjela od svog supruga Z. P. (48), koji je uhapšen zbog nasilja u porodici.

Kako nasilniku pritvor ističe 22. marta, nesrećna žena strahuje da će, ukoliko bude pušten na slobodu, biti ubijena.

Užasno maltretiranje, kako priča, preživjela je u noći između 19. i 20. februara, od 21.30 do pet sati ujutro, pošto je suprug otkrio u njenom mobilnom telefonu poruke koje je razmenjivala sa poznanikom.

– Najprije me je šamarao i čupao za kosu, a onda me je udarao rukama i nogama po cijelom tijelu. Najmanje pet puta sam padala u nesvjest, poslije čega me je polivao hladnom vodom i nastavljao sa batinama. Fotografisao me je tako unakaženu i te slike onda slao čovjeku s kojim sam se dopisivala. U jednom trenutku otišao je do kuhinje i donio nož koji mi je stavio pod grlo prijeteći da će me zaklati, a potom me primorao na oralni seks. Poslije je nastavio da me tuče kožnim kaišem po cijelom tijelu, tražeći da kažem s kim se dopisujem i šta imam sa njim – priča G. P.

U braku sa nasilnikom od 1991. dobila je sina (24) i dvije ćerke od po 23 godine.

Pošto mu nije odgovorila, Z. P. je suprugu svukao golu i još jednom natjerao na oralni seks, a onda ju je ubacio u automobil i započeo vožnju po Lajkovcu.

– Prijetio je da će me izbaciti kod autobuske stanice i Opštine da svi vide da sam kurva. Vratio me je kući i nastavio da me bije, ponovo me primoravši na oralni seks, uz poruku da će to raditi svakodnevno nekoliko puta “jer sam kurva i to zaslužujem” – kroz suze, kršeći ruke, priča ona.

Tek kada se nasilnik povukao u svoju sobu i zaspao, G. P. je uspjela da se iskrade iz kuće i pobjegne.

Ljekari u Lajkovcu i Valjevu konstatovali su joj brojne podlive i modrice, oči su joj praktično bile zatvorene, na vratu je imala ogrebotinu od sječiva i naprslo rebro.

Nakon toga, obratila se policiji koja je nasilnika uhapsila, poslije čega mu je određen pritvor.

– Prvi put me je pretukao prije 20 godina, ali nisam tada mogla da odem od njega sa troje male djece. Sledeće batine sam dobila prije osam godina, a onda i oko Nove godine. Nisam ga prijavljivala od sramote, nadajući se da će se promijeniti i da je važno da se porodica sačuva. Psihičko maltretiranje je trajalo svih ovih godina, poslije svake svađe je uspjevao da me ubjedi da sam ja kriva i ja sam se njemu izvinjavala. Sada ne mogu više – kaže G. P.

Nesrećna žena prethodnih dana boravila je kod sestre, ali se u zajednički dom vratila kako bi bila uz bolesnog sina.

– Ne smijem da čekam da bude pušten iz pritvora, zato sam se i obratila javnosti. Strah me je, jer ako bude na slobodi, ja mogu da pobjegnem bilo gdje, on će me naći – zabrinuta je žena, koja je u međuvremenu podnijela i tužbu za razvod braka.

Priznao kod tužioca da ju je tukao

Na saslušanju kod tužioca Z. P. je priznao da je tukao suprugu, ali je negirao ostalo zlostavljanje i da ju je golu vozio automobilom, dok je njegov branilac konstatovao da su u pitanju “lake povrede”.

