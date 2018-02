Pretražuju obale Vrbasa u potrazi za Dušicom Božić

Laktaši su se digli na noge kako bi pronašli nestalu mještanku, tridesetšestogodišnju Dušicu Božić.

Ona se juče ujutru uputila ka naselju Ada, udaljenom desetak kilometara od Laktaša, a posljednji put viđena je na mostu u tom naselju. Mještanin Ade, Božidar Trninić kaže da ju je juče vidio i da su razmjenili nekoliko riječi. Primjetio je da je Dušica rastrojena, a kasnije je saznao da je on, možda, poslednji i vidio.

“Djevojka je prošla ravno, zatim okrenula desno, prošla ispod šljiva i kasnije otišla uz kanal. Mi smo ju pitali što ide ovuda, kaže ‘bojim se pasa ispred ove kuće, jel se ne smije’, pitala je. Mi kažemo da se smije i ona je jednostavno otišla. Poslije se saznalo da je bila u Vrbasu u vodi”, priča Božidar Trninić, mještanin naselja Ada Laktaši.

Porodica, prijatelji i mještani Laktaša od juče pretražuju obalu Vrbasa, dok policija i vatrogasci u čamcima pregledaju korito rijeke. Zasad nisu našli nikakv trag, ali kažu da neće odustati.

“Od deset sati smo na terenu od župskog mosta laktaškog, došli smo do Kosjereva, pretraživali smo obe obale. Prije toga policija i mi išli smo pješke na gornju stranu prema takozvanoj Guduri našoj, to smo za sada. Juče smo pješke pretražili cijeli teren do kanala od Vrbasa”, rekao je Ljubiša Ćerketa, član Vatrogasne jedinice Laktaši.

Iako je vatrogascima vrijeme išlo na ruku, nisu imali sreće u potrazi. Sutra nastavljaju tamo gdje su stali.

Vatrogasna ekipa iz Laktaša prečešljala je 20 kilometara korita rijeke Vrbas. Na ovom mjestu u Kosjerovu se zaustavljaju, kažu da noć pada i da neće imati efekta.

U potragu za Dušicom Božić sutra će se uključiti i ronioci Ministarstva unustrašnjih poslova RS. Iz sata uz sat, priključuje se i sve više komšija i mještana.