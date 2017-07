Čeka nas ljetnji dan, temperatura do 32 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će, nakon prohladnog jutra, biti pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme.

Jutros je pretežno vedro i znatno svježije, u višim predjelima hladno, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana biće pretežno sunčano i ugodno toplo, na sjeveru popodne prolazna oblačnost, dok će na jugu i dalje biti vrlo toplo.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 14, na jugu do 20, u višim predjelima šest, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu 34, a u višim predjelima 22 stepena Celzijusova.

(Srna)