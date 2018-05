U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz slab razvoj oblačnosti tokom popodneva.

Jutro će pretežno vedro, a tokom dana sunčano i umjereno toplo vrijeme uz slab razvoj oblačnosti tokom popodneva, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavod Republike Srpske.

Vjetar slab, sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, na jugu 16, a najviša dnevna od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica pet, Mrakovica, Han Pijesak i Kalinovik 16, Sokolac i Sarajevo 17,Gacko 18, Nevesinje i Bugojno 19, Mrkonjić Grad, Krupa na Uni, Livno, Tuzla i Srebrenica 20, Rudo, Šipovo, Zvornik i Ribnik 21, Foča, Srbac i Novi Grad, Banjaluka i Višegrad 22, Prijedor, Bijeljina i Doboj 23, Bileća 24, Trebinje i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.

(Srna)