Pretežno sunčano, maksimalnu temperaturu do 25 stepeni

Do kraja sedmice oblačno s kišom, moguć i slab snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se tokom dana očekuje sunčano vrijeme, uz dnevni razvoj oblačnosti i maksimalnu temperaturu do 25 stepeni.

Ujutro će biti malo do umjereno oblačno, sunčano i ugodno. Više oblaka od centralnih predjela i Posavine do rijeke Drine i sarajevsko romanijske regije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost od centralnog planinskog pojasa do sjevera. Uveče vedro na sjeveru, a povećanje oblačnosti na jugu.

Vjetar ujutro na sjeveru promjenljiv, na jugu umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od sedam do 11, na jugu od 10 do 14, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica četiri stepena, Kalinovik 16, Gacko, Han Pijesak, Mrakovica i Nevesinje 17, Krupa na Uni, Mrkonjić Grad i Sokolac 19, Sarajevo, Bileća i Trebinje 20, Mostar, Foča i Prijedor 22, Banjaluka i Bijeljina 23, Doboj i Srebrenica 24 i Višegrad 27 Celzijusovih stepeni.

