Pretežno oblačno uz sunčane intervale

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme u centralnim i istočnim područjima, a u ostalim dijelovima zemlje malo do umjereno oblačno uz sunčane intervale.

Ujutro će biti malo do umjereno oblačno u većini predjela, promjenljivo oblačno u gornjem Podrinju, na jugoistoku i jugu Hercegovine. U kotlinskim predjelima i oko rijeka na sjeveru javljaće se sumaglica i magla, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana će u većini predjela preovladavati suvo i sunčano vrijeme.

Dnevni razvoj oblačnosti biće na sjeverozapadu i jugu, a nešto kasnije i na jugozapadu. U ostalim predjelima ostaje sunčano i preovlađujuće suvo vrijeme. Moguća kratkotrajna kiša ili pljusak na sjeverozapadu i jugu.

Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini pojačan.

Jutarnja temperatura od šest do 12, na jugu od 13 do 16, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu od 23 do 27 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Han Pijesak 16, Kalinovik i Ivan sedlo 17, Gacko i Sokolac 19, Nevesinje i Livno 20, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Srebrenica 21, Banjaluka, Ribnik, Šipovo, Bihać, Bugojno, Gradačac i Tuzla 22, Rudo, Novi Grad, Srbac, Bijeljina, Doboj, Jajce, Sanski Most i Zvornik 23, Zenica 24 stepena Celzijusova.

U Višegradu je izmjereno 25 stepeni, Bileći, Grudama i Širokom Brijegu 26, Trebinju 27, Mostaru i Stocu 28 stepeni Celzijusovih.

