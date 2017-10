Prepoznajte lažne vijesti na facebooku!

Kako bi se borio protiv lažnih vijesti i dezinformacija, Facebook je uveo novo dugme koje daje informaciju o izvoru i kontekstu tekstova koji su podijeljeni na toj društvenoj mreži.

Kako je na blogu napisao jedan od menadžera za upravljanje proizvodima na Facebooku, Andrew Anker, na desnoj strani iznad naslova teksta vidjećete malo slovo “i”. Kada korisnik pritisne to dugme, vidjeće izvor tog teksta i neke informacije o onom ko ga je objavio, ako one postoje.

Osim toga, to dugme omogućava neke dodatne informacije kroz dio srodnih tekstova. To može biti alat za provjeru autentičnosti informacija.

Također, korisnici će moći vidjeti informacije o broju ljudi koji su taj tekst podijelili.

Ako nema informacija o tekstu, korisnik će i o tome dobiti podatke.

“Davanje ovakvih informacija ljudima može pomoći u procjeni potiče li određeni tekst od nekoga kome vjeruju i ima li sama priča kredibilitet. Ovo je samo početak testiranja”, službena je izjava Facebooka.



Lažne vijesti (‘fake news’) i dezinformacije u posljednje su vrijeme postale sve veći problem. Društvene mreže poput Facebooka i Twittera sada su se našle u nezavidnoj situaciji zbog nemogućnosti praćenja autentičnosti vijesti. Posljednji je takav primjer bila pucnjava u Las Vegasu, nakon koje su se pojavile lažne informacije o napadaču.