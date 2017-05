Preporučena zabrana saobraćaja na Zelenom mostu!

U ponedjeljak, 29. maja ove godine, započelo je investiciono održavanje saobraćajnica na području grada. Radovi se trenutno izvode u Bulevaru Živojina Mišića u naselju Borik, a tim povodom, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić, obišao je ovu lokaciju.

“Trenutno se radi u Bulevaru Živojina Mišića, odnosno u toku je dizanje starog sloja asfalta, nivelisanje terena i po potrebi nivelisanje šahtova. Očekujemo da ova saobraćajnica bude gotova do kraja ove sedmice, a probaćemo da se dogovorimo sa izvođačem da asfalt bude postavljen u nedjelju, kada je najmanja frekvencija saobraćaja”, rekao je Sandić i apelovao na sve vozače da imaju strpljenja i razumijevanja zbog otežanog odvijanja saobraćaja tokom radova.

Osim saobraćajnice u Bulevaru Živojina Mišića, u okviru investicionog održavanja, biće obnovljen kolovoz u dijelovima ulica: Đede Kecmanovića, Srpskih ustanika, Tešana Podrugovića, Ponirske, Anke Drakulić, Braće Podgovrnika, Srpskih rudara, Ranka Šipke i Jovice Savinovića. U ovoj sedmici planirano je da počnu radovi i u Ulici braće Podgornika.

Izvođač radova je preduzeće „Kozaraputevi“. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 526.447 KM.

Zeleni most

Slaviša Sandić se osvrnuo i na radove koji se obavljaju u okviru investicionog održavanja Zelenog mosta, s obzirom na to da su se na društvenim mrežama pojavile spekulacije da su radovi obustavljeni. On je rekao da su, nakon što je otkrivena konstrukcija, utvrđena značajnija oštećenja Zelenog mosta.

“Preporuka Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju je da se motorni saobraćaj na Zelenom mostu potpuno zabrani. Međutim, naša je procjena da bi to izazvalo ogromne saobraćajne gužve i radimo na pronalaženju rješenja da se izvrše hitne intervencije po preporukama Instituta kako bi most bio u funkciji što prije u onakvom kapacitetu kakvom je bio do sada. Nova situacija pred nas stavlja obavezu da Zeleni most uzmemo u prioritet, eventualno već naredne godine, ukoliko obezbijedimo budžetska sredstva, kako bi izgradili most u punom profilu sa dvije saobraćajne trake i pješačkim stazama. Time bi, u saobraćajnom smislu, imalo efekta povezivanje istočnog i zapadnog tranzita, a riješili bismo velika saobraćajna opterećenja. Ono što nije dobro je činjenica da pojedinci sebi uzimaju za pravo da tumače stvari o kojima ne znaju puno. Nije u redu da se na redovnim poslovima koje obavlja Grad sakupljaju politički poeni, pogotovo ne od onih koji nisu glasali ni za gradski budžet ni za program zajedničke komunalne potrošnje”, poručio je v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić.