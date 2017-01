Preokret u Šamcu – većina stala uz načelnika

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević od danas ima podršku skupštinske većine. SNSD je poslao u opoziciju, jer su tri odbornika iz oba HDZ-a i DNS-ovac Jovan Nedić odlučili da budu dio većine sa SDS-om, NDP-om i odbornicom Socijalističke partije. Milićević tako na svojoj strani sada ima komotnu većinu od 15 odbornika.

“Ono što je posebno bitno, zadnja tri mjeseca moj kabinet nije bio u potpunosti formiran, niti je mogao u potpunosti da funkcioniše. Očekujem već na februarskoj skupštini kompletan kabinet, odnosno moje prijedloge za načelnike odjeljenja i da konačno krenemo naprijed. To je veoma birno. Izgubili smo tri mjeseca i to zarad interesa pojedinaca”, istakao je Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac.

U SNSD-u priznaju da su njihovi partneri odgovorni što su izgubili kontrolu nad šamačkim parlamentom. Tako je u opoziciji završilo šest odbornika iz SNSD-a, tri preostala DNS-ovca i jedan iz nezavisne stranke dr Mihajlo Tovirac.

“Sad više nema razloga da prebacuje odgovrnost iz razloga da nije imao većinu i da neke stvari ne funkcionišu na području opštine. Osam godina smo bili vlast. Prvo je ovu koaliciju napustila Socijalistička partija bez ikakvih razloga. Evo sad imamo sa DNS-om. Oni neka pogledaju svojim biračima, svojim članovima stranaka u oči”, kazao je Predrag Marinković, odbornik SNSD-a u SO Šamac.

Formiranje nove većine imalo je svoju cijenu. Hrvati su mjesto predsjednika Skupštine zamijenili pozicijom zamjenika načelnika, dok je DNS-ov preletač Jovan Nedić dobio mjesto potpredsjednika Skupštine na koje je došao nakon opoziva stranačkog kolege s te funkcije.

“Načelnik je imao ponudu, dobru ponudu je davao DNS-u. Ja sam bio za to da idemo uz načelnika. Tako kako je doneseno, nije se uopšte, ja sam se odlučio da pratim načelnika. Ostajem u DNS-u dokle to želi opštinski odbor DNS-a”, rekao je Jovan Nedić, predsjednik SO Šamac.

“On je nepoštujući pravila stranke, on je prešao sam. Samoinicjativno je to uradio bez obavještavanja organa opštinskog odbora. Mi, normalno, nismo bili za to, niti ćemo ikada biti. Znači, on je sa ovim svojim prelaskom završio i ujedno da bude član i odbornik DNS-a”, naglasio je Nedeljko Mitrović, odbornik DNS-a u SO Šamac.

Ipak, svi odbornici šamačke skupštine danas su bili saglasni u jednom. Za predsjednika Skupštine izabrali su SDS-ovu odbornicu Nikolinu Škrbić. Tako je postala prva žena u Šamcu koja je izabarana na tu funkciju.