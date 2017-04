Preokret na suđenju: NIN dobio spor sa ministrom policije

Apelacioni sud u Beogradu preinačio je presudu kojim je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović dobio spor protiv nedjeljnika NIN.

Sud je pravosnažno odbio njegov tužbeni zahtev za isplatu 300.000 dinara na ime odštete zbog teksta “Glavni fantom iz Savamale”.

Istom odlukom, koja je danas objavljena na sajtu suda, Stefanović je obavezan da tuženim iz NIN-a, Sandri Petrušić i Milanu Ćulibrku, isplati 89.700 dinara za troškove postupka u roku od 15 dana od prijema presude.

Prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu Sandra Petrušić, Milan Ćulibrk i Društvo za novinsko izdavačku delatnost “Nin” d.o.o. Beograd bili su obavezani da na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate Stefanoviću 300.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom, kao i da presudu objave u prvom sljedećem izdanju NIN-a.

U obrazloženju odluke navodi se da je, po ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje pogrešno primjenio Zakon o javnom informisanju i medijima, kada je našao da tuženi nisu ispoštovali dužnost novinarske pažnje, odnosno da nisu provjerili porijeklo istinitosti i potpunost podataka u vezi sa tvrdnjom da je Stefanović “glavni fantom iz Savamale”.

Takođe, kako dodaje Apelacioni sud, s obzirom na to da se radi o zaključku novinara, da se događaj u “Savamali” nije mogao odigrati bez znanja Stefanovića, te da u tom smislu tekst predstavlja kritiku nosioca javne funkcije u obavljanju povjerene nadležnosti, novinar-autor teksta nije bio dužan da traži njegovo izjašnjenje o kritici koju mu upućuje, već je on imao pravo da traži od odgovornog urednika nedjeljnika NIN da se objavi njegov odgovor na kritiku, odnosno pravo da traži ispravku informacije, a to Stefanović nije učinio.

