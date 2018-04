Preminuo Zoran Krasić

Potpredsjednik Srpske radikalne stranke i narodni poslanik Zoran Krasić preminuo je poslije kratke i teške bolesti, saopštila je Srpska radikalna stranka.

Zoran Krasić rođen je 11. marta 1956. godine. Bio je pravni savjetnik Vojislava Šešelja u postupku pred Haškim tribunalom i predsjednik Komiteta za odbranu dr Vojislava Šešelja.

“Beskompromisni borac za srpske nacionalne interese, potpredsjednik Srpske radikalne stranke i narodni poslanik Zoran Krasić, rođen je 11. marta 1956. godine, a njegova smrt je nenadoknadiv gubitak za porodicu, za Srpsku radikalnu stranku i za cjelokupnu političku scenu u Srbiji”, saopšila je ta stranka.

Bio je ministar trgovine u Vladi Mirka Marjanovića do 1998. do 2000. Kao poslanik u Skupštinu se ponovo vraća 2003. godine umjesto Vojislava Šešelja koji odlazi u Hag, i ostaje poslanik do izbora 2012. godine.

Bio je predsjednik Odbora za finansije Narodne skupštine Republike Srbije od 2008. do 2012. i član Grupe prijateljstva sa Izraelom. Jedan je od potpredsjednika Srpske radikalne stranke, dugogodišnji član Predsjedništva kolegijuma SRS i član Centralne otadžbinske uprave.

(n1info.com)