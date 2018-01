Preminula Dolores O’Riordan, pjevačica grupe „Krenberis“

Pjevačica popularne irske grupe „Krenberis“, Dolores O’Riordan, iznenada je preminula u Londonu, objavila je njena publicistkinja.



Rok zvijezda, koja je u posljednje vrijeme nastupala sa grupom „D.A.R.K.“, umrla je u 47. godini tokom boravka u prestonici Velike Britanije.

Njena publicistkinja Lindzi Holms nije iznijela detalje o uzroku smrti, osim da je iznenadna i da je pjevačicina porodica u šoku.

„U Londonu je boravila zbog kraćeg snimanja. Članove njene porodice je strašno pogodila vijest i zamolili su za poštovanje privatnosti u ovom teškom trenutku“, navodi se u kratkom saopštenju.

Grupa „Krenberis“ (The Cranberries) je osnovana 1989. godine u irskom gradu Limeriku od strane pjevačice Dolores O’Riordan, gitariste Noela Hogana, basiste Majka Hogana i bubnjara Fergala Lolera.

Svjetsku slavu su stekli devedesetih godina prošlog vijeka, zahvaljujući hitovima Linger, Dreams, Zombie, Ode to My Family, Ridiculous Thoughts, Salvation, Free to Decide i Promises.

Grupa, koja je uglavnom povezivana sa alternativnim rokom, ali i sa indi-popom, irskom folk muzikom, kao i pop-rokom, nije bila aktivna od 2003. do 2009. godine, kada je O’Riordanova započela solo karijeru.

Posljednji album su izdali 2017. godine, Something Else, i trebalo je da idu na turneju po Evropi i Sjevernoj Americi, međutim, turneja je skraćena jer je pjevačica imala problema sa leđima.

Prodali su više od 40 miliona kopija albuma, prenosi Rojters.

(Tanjug)