Premijerki i ministrima smanjene plate

Premijerka i ministri od sad imaju manje plate. Nakon što su primanja smanjili budžetskim korisnicima nije im preostalo ništa drugo nego da to posebnom odlukom urade i sami sebi.

Osnovna plata ministra ostaje ista – 3000 maraka – ali se smanjuje dodatak na minuli rad. Tako će na primjer ministar sa 30 godina radnog staža imati platu manju za 150 maraka. Do sad je, na minuli rad, dobijao 15 odsto plate. Posljednjim izmjenama izgubio je trećinu dosadašnjeg iznosa – pa će tako na platu od 3000 maraka, umjesto dosadašnjih 450, dobijati dodatnih 300 na osnovnu platu. Željka Cvijanović i dalje ima osnovnu platu od 4000 maraka. Koliko joj je umanjeno po osnovu minulog rada neće da otkrije.

“Ja imam puno radnog staža pa već i po minulom radu ću imati značajna sniženja, smanjenja. Za one koji su mladi do 25 godina to se ne osjeti, ali za nas starije to će se osjetiti vjerovatno”, kaže Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS

Među njima je svakakao i Stevo Mirjanić, najstariji ministar u Vladi koji je još ’71 počeo da radi pa tako i sa 46 godina radnog staža – isto ima umnajenje od 150 maraka. Kao najmlađi ministar sa najmanje godina staža Zlatanu Klokiću primanja su umanjena za 42 marka. Milenko Savanović koji ima 36 godina staža ima svoju računicu.

“Pa dobro… negdje mislim da je umanjeno oko 200 maraka”, ističe Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite u Vladi RS.

Sa druge strane, sudijama i tužiocima zbog minulog radaneće biti smanjene plate. Ni poslije apela ministra pravde Antona Kasipovića nosioci pravosudnih funkcija očigledno se nisu ni trznuli. I dalje ih štiti Ustav koji kaže da im se primanja ne mogu umanjiti.

“Inicijativa od strane udruženja sudija i udruženja tužilaca RS nije bila nakon ovog apela ministra pravde da se i ove kategorije zaposlenih u RS koji primaju plate iz budžeta RS izjednače sa svim zaposlenim koji primaju plate iz budžeta nije došla”, rekao je Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde u Vladi RS.

Kako bilo, smanjenje plata ministrima je i više nego simbolično. Ako su već slijedili radnike po pitanju minulog rada, a pošto su im plate uređene posebnim propisom mogli su, osim te stavke, da promjene i neku brojku na samoj plati pa, samim tim, da na djelu pokažu kako bi zaista trebalo da izgleda priča o solidarnosti i štednji.