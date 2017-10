Premijerka Srbije više ne skriva partnerku: Brnabićka svima pokazala Milicu

Premijerka Ana Brnabić se ovih dana prvi put zvanično pojavila u javnosti sa svojom partnerkom Milicom Đurđić, i to na otvaranju Muzeja savremene umjetnosti (MSU)!



Nakon što je Kurir nedavno otkrio da je premijerka već osam godina u vezi sa Đurđićevom, koja je doktorka u Kliničkom centru Srbije, zaljubljeni par je odlučio da više uopšte ne skriva svoju ljubav od očiju javnosti. Brnabićka je zato na svečanosti u MSU svima ponosno predstavljala svoju djevojku.

Upoznali je ministri

– One su tokom svečanosti skoro sve vrijeme bile zajedno, a na Aninom licu se prosto vidjelo zadovoljstvo… Premijerka je svoju djevojku Milicu predstavila mnogima iz javnog života, a njih dvije su se posebno ispričale s bivšim ministrom kulture Ivanom Tasovcem. Premijerkina partnerka je imala priliku da porazgovara i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, šeficom parlamenta Majom Gojković, ministrom Aleksandrom Antićem – kaže sagovornik Kurira koji je bio na licu mjesta u MSU.

Inače, Brnabićka i Đurđićka svojevremeno su se upoznale u jednom gej klubu u centru prestonice, kada su razmjenile kontakte i počele sve češće da se viđaju. Ubrzo su otpočele vezu, a nešto kasnije i zajednički život. Njihova veza nije bila tajna za rođake i prijatelje, ali otkad je Ana postala predsjednica Vlade, proredile su pojavljivanje u javnosti. Međutim, to se nedavno promijenilo, pa odsad na sve društvene događaje odlaze zajedno. Tako je premijerka nedavno u Istanbul, na Evrobasket 2017, gdje je otišla da bodri naše košarkaše, povela i Milicu, a sve to o trošku građana Srbije.

Spremaju selidbu

Inače one bi uskoro trebalo da se presele i u državnu vilu na Dedinju od oko 1.000 kvadrata, a takav luksuz će građane Srbije koštati oko 15.000 evra mjesečno, jer je riječ o ogromnoj nekretnini, pa samim tim i ogromnim računima za komunalije i održavanje. Premijerka je, međutim, tvrdila da to nije njena želja, već da je to potrebno zbog bezbjednosti.

(Kurir.rs)