Prekinuta sjednica u šamačkoj skupštini

Tek što je počela, sjednica šamačke skupštine je prekinuta. Prekid je izglasala većina i to zbog opozicionog poslanika, SNSD-ovog Vedrana Đurđevića, koji je jedini tvrdio da je prekršen poslovnik prekršen jer poslanicima skupštinski materijal nije dostavljen na vrijeme, umjesto sedam dana prije, stigli su šest dana ranije.



Đurđević je zadovoljan što je sjednica prekinuta, ali ne i što je zakazana u nedjelju.

“Zakazivanjem sjednice za dane vikenda i to za nedelju, kad sav narod koji je radio pet ili šest dana u sedmici planira svoje obaveze. To samo govori o tome da se ne mogu snaći i govori o jednoj vrsti ingorantskog odnosa da bez konsulatcija ostalim klubovima odbornika, odnosno sa ostalim političkim strankama koje imaju odbornike u SO Šamac. Oni zakazuju sjednicu na nagovor, odnosno po instrukciji odbornika NDP-a”, rekao je odbornik SNSD-a u SO Šamac Vedran Đurđević.

Skupštinsko rukovodstvo poručuje da poslovnik nije prekršen i da su odbornici, u zakonskom roku, dobili poziv za sjednicu i materijale. To što će, umjesto danas, raditi u nedjelju, predsjednici Parlamenta ne smeta.

“Odbornici su dužni svih 30 dana, pošto oni dobijaju odborničku naknadu, mjesečnu, su dužni da sjednicu održavaju i daniom vikenda i nama nije nikakav problem i da u nedelju u devet časova održimo sjednicu”, rekla predsjednica SO Šamac Nikolina Škrbić.

Da nije bilo pravne prepreke za održavanje sjednice smatra i načelnik opštine. Njemu sve liči na političku igru odbornika SNSD-a.

“Ne mogu drugačije tumačiti nego isključivu borbu za unutar stranačke pozicije unutar SNSD-a pred njihove predstojeće unutarstranačke izbore. I, opet, građani Šamca moraju da trpe određene političke igre unutar samog SNSD-a”, rekao je načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević.

Tako će šamački odbornici, neuobičajeno za jednu skupštinu, nedjeljom raspravljati o rebalansu budžeta, dodjeli republičkog poljoprivrednog zemljišta I imenovati direktora Doma zdravlja.