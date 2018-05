Pregovori o opštem kolektivnom ugovoru u završnoj fazi

“Sporno pitanje i svojevrsna prepreka u potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora je pitanje regresa”, rekao je Tane Peulić, potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske gostujući u magazinu “5do7” ATV-a.

“Danas je održana i četvrta posebna sjednica predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske kojem je prisustvovao i resorni ministar Milenko Savanović. Svi očekujemo opšti kolektivni ugovor, kao krovni, poslije kojeg bi otvorili procese usaglašavanja granskih kolektivnih ugovora, kao i pojedinačnih kolektivnih ugovora. Ministar nam je prenio stav Vlade da se u što kraćem periodu mora potpisati opšti kolektivni ugovor. Nekoliko stavki opšteg kolektivnog ugovora poslodavci nisu prihvatili, ali imamo uvjerenja od ministra da će u narednom periodu doći do potpisa ugovora. Mislim da smo blizu rješenja i potpisa”, istakao je Peulić.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske je istakao da je u Zakonu o radu propisano da postoji regres za godišnji odmor kao obavezujući, samo nigdje ne stoji koliki će on biti.

“Regres je zakonska obaveza i mora se poštovati. Tražimo samo ono što nam priprada, i ništa više. Takođe, tražimo da se ujednače sva davanja poslodavca korisnicima budžeta Republike Srpske. Nećemo dozvoliti da radnik koji dobije djete u jednoj oblasti dobije jedan iznos, a u drugoj drugi iznos. To nije prihvatljivo, mora se uvesti red i to da svi primaju isto. I to treba biti ugrađeno u ugovor”, istakao je Gnjatić gostujući u magazinu “5do7” ATV-a.

Sindikalci su istakli da se traži i kompromisno rješenje od Vlade Republike Srpkse da vrijednost regresa od 410 KM bude neoporeziv, i da se na taj način stimulišu poslodavci da izvrše tu zakonsku obavezu prema radnicima.