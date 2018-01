Predstavnički dom Federacije BiH usvojio Zakon o PIO

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je na današnjoj vanrednoj sjednici Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju /PIO/. U novom federalnom Zakonu o PIO najavljuje se novi bodovni sistem za obračun visine penzija, koji je, prema riječima predlagača, pravedniji, a uvešće i više reda u ovoj oblasti.

Vlada FBiH smatra da će ovim zakonom biti ublažene razlike u penzijama penzionera koji su ušli u penzijski sistem do 1998. godine, a istovremeno će približiti odnosno ujednačiti visine penzija za penzionere koji su otišli u penziju po novom zakonu kroz vrijednost boda od 14 KM.

U novom zakonu o PIO, postoje jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 odsto i pet odsto povećanje za one koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

Prema riječima ministra rada i socijalne politike FBiH Veska Drljače, cilj Prijedloga Zakona jeste stabilizovati penzioni sistem, te omogućiti pravedniji sistem obračuna penzija, uvođenjem bodovnog sistema.

(Srna)