Predstava “Rokenrol šou” ekspresno do 1.000 gledalaca

Predstava „Rokenrol šou“ u izvođenju Banjalučkog studentskog pozorišta zabilježila je sinoć 1.000 gledalaca u roku od samo 40 dana nakon premijere.

Predstava je prvo izvođenje imala 19. februara, a tekst Ričarda O’Brajana adaptirao je i režirao Aleksandar Pejaković, dok je songove prepjevala Milica Piletić.

Glumačku ekipu čine Katarina Bradonjić, Rajko Marčeta, Aleksandar Ristanović, Željko Kasap, Tijana Jovanović, Aco Romanić, Teodora Radivojević, Vladana Savić i Siniša Javorac Badi.

Režiser Pejaković kaže da broj ulaznica, naravno, nije jedino mjerilo kvaliteta nekog komada, ali citirajući grčkog mislioca Aristotela on tvrdi da “veći broj publike u sali kroz katarzu oplemenjuje publiku i društvo, čineći nečiji rad važnim”.

“Jednako drago mi je čuti da je hiljaditi gledalac predstave “Rokenrol šou” student Pravnog fakulteta i da su već tri predstave u aprilu rasprodate u okviru organizovanih posjeta. Ulogu publike ‘stručna javnost’, nažalost, uvijek doživlja ekstremno, ili smatra da je nekompetentna da sudi o kvalitetu, ili ide u takvu krajnost da je broj prodatih ulaznica jedino mjerilo vrijednosti. Prvu tezu podržavao je i sam Platon, ali on nije volio pozorište svog doba, jer je ono izvođeno za mase, a on nikako nije prihvatao da, kako on to kaže, ‘rulja odlučuje’. Ja sam mnogo bliži onome što je Aristotel savjetovao, a to je da ako publika ‘doživi katarzu’, oplemenjuje i sebe i društvo. A da bi mogla da bude dio te razmjene energije, onda prije svega mora da prisustvuje pozorišnim događajima. U tom smislu i ja se nadam da ćemo i dalje u publici imati više onih koji naš rad cijene i smatraju ga bitnim”, rekao je Pejaković povodom uspjeha ovog komada na sceni BSP-a.

