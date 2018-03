Predsjedniku Srpske uručeno najviše opštinsko priznanje Srebrenice

Zvizdić Dodiku: Postoji i postojaće samo jedna država, a to je Bosna i Hercegovina

Najviše opštinsko priznaje u Srebrenici otišlo je u ruke predsjenika Republike Srpske. I to je bio razlog zbog čega su bošnjački odbornici u toj opštini bojkotovali svečanu sjednicu, kojoj je prisustvao i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin.



Domaćini poručuju – ovogodišnji izbor nema veze sa politikom, već zaslugama pojedinica koji su dali doprinos razvoju Srbrenice i zato su kazu, danas svi trebali da budu na okupu.

“Pokusavamo svake godine da se zahvalimo, onim najzaslužnijim, koji su doprinjeli, da građani Srebrenice žive dostojasntvenim životom, drago mi je da je ova svečana skupština protekla u najboljem mogućem redu”, rekao je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.

Na desetine policajaca pobrinulo se da sve protekne u najboljem mogućem redu. Bili su raspoređeni u i oko kulturnog cetra gdje je održana svečana sjednica. Priznanje koje sam dobio ne doživljavam kao pobjedu, već kao zahvalnost za doprinos u razvoju opštine, poručuje predsjednik Republike.

“Ovo je specifično mjesto zbog tragedije koja se desila, ali i mjesto, koje daje šansu da se pomirimo ovdje, da se ne dijeli bol, nego da se jednostavno, sve one koji su odgvorni za bilo koji zločin, da odgvoraju a da se bol postuje i uvažava”, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Da se baš u Podrinju mora postovati bol svake majke, podsjetio je srpski ministar Aleksandar Vulin. Srbija je pomogla razvoju Srebrenice sa oko deset miliona maraka, a Vulin smatra da se upravo zbog prijateljskog odnosa konačno mora saznati istina o napadu na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima. Jednako poštovanje svačije žrtve je preduslov za nastavak saradnje.

“U Srebrenici sam i želim da izrazim svoje duboko po za bol svake majke Srebrenice, za bol svake bijele marame i isto tako da zatražim, da se takvo isto poštovanje i tako duboko razumijevanje, za bol svake srpke majke u Bratuncu ili Podrinju izrazi na isti način”, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

Umjesto da imamo svečanu sjednicu, na djelu je bojkot jednog dijela odbornika. Poručuju Bošnjaci, koji nikako ne mogu da se pomire sa ovogodišnjim izborom dobitnika zlatne plakete.

“Mi smo bili saglasni, da razgovaramo o temi zlatne plakete, za Vladu Srbije, koja je u protkle dvije godine ovdje ulozila negdje blizu 12 miliona maraka, međutim isključivost načelnika je bila da to bude Milorad Dodik, mi se nismo s tim slagali i evo imamo to što imamo”, rekao je predsjednik SO Srberenica Alija Tabaković.

“Zašto nije predsjednik Vučić ili Vlada Republike Srbije, zato što je prošle godine, Vlada Srbije odnosno predsjednik Vučić koji je bio tada predsjednik dobio zlatnu plaketu opštine, i naravno neki Bošnjaci su i tada bojkotovali, ali ne na ovaj način”, rekao je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.

Priča oko dodjele priznanja u Srebrenici aktuelna je nekoliko dana. Nakon što se pojavio prijedlog da Dodik bude dobitnik zlatne plakete, Bosnjački odbornici su napustili zasjedanje lokalnog parlamenta koji je sve trebao i da potvrdi, a rasprava se preselila i na ulice, gdje su priznanja postala glavna tema.

Srebrnu plaketu od Opštine Srebrenica dobio je srpski član Predsjedništva Mladen Ivanić. Načelnik opštine kaže da je spreman da, i naredne godine, priznanja dodijeli najzaslužnijima, bez obzira na ime i prezime.