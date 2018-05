Predsjednik Turske stiže u Sarajevo

U dvorani Zetra sutra se očekuje oko 15 hiljada ljudi. Dolazak u Sarajevo potvrdile su brojne pristalice Redžepa Tajipa Erdogana, između ostalog iz Njemačke i Austrije, gdje su ranije zabranjena slična okupljanja.

Erdogan će posjetu početi sastankaom u Predsjedništvu BiH sa predsjedavajućim Bakirom Izetbegovićem. Lider SDA bi se takođe trebao pojaviti u dvorani Zetra, na mitingu u organizaciji Unije evropskih turskih demokrata, odakle će i Erdogan poslati predizborne poruke, mjesec dana prije izbora u Turskoj.

Izetbegović u tome ne vidi nikakav problem.

“Naravno da će gospodin Erdogan iskoristiti priliku da pošalje predizbrne poruke. Mi smo to radili isto, išli smo u Njemačku, širom Evrope, tako da ne vidim nikakav problem. Mi sa Turskom do sada nismo imali nikakav problem, niti mi, niti bilo koja zemlja u regionu”, kaže Izetbegović.

Ako nijedna zemlja ne želi da primi Erdogana, zašto bi to radilo Sarajevo, pita se lider SBB-a Fahrudin Radončić.

“Nema on toliko glasača u BiH da bi mu to bilo zanimljivo”, kaže Radončić.

Polemika oko najavljenog skupa prisutna je i na ulicama Sarajeva, čiji su građani pozvani na strpljenje, zbog obustave saobracaja u pojedinim dijelovima grada tokom sutrašnje posjete turskog predsjednika.

“Odu svi svuda, pa neka ide i on, je li začudo”.

“Škakljivo pitanje, ne znam, zašto baš ovdje?”

“Pred izbore ovo sada, samo da bi opet pobijedili. Čemu i u čemu vidimo napredak”, govore Sarajlije.

Ranije je na društvenim mrežama otvorena grupa podrške Erdoganaovom skupu, a nešto kasnije pojavili su se i suprtoni stavovi sa porukom da najavljeni miting nije dobra vijest. Bilo je najava i kontramitinga, ali nema infromacija da će on sutra da bude i održan u Sarajevu.

Dio javnosti uvjeren je da dolaskom Erdogana počinje i trka SDA za predstojeće izbore u BiH, a već naredne sedmice ta partija će birati kandidata za člana Predsjedništva BiH. U HDZ-u, Erdoganova posjeta nije tema kojom se, kažu, previše bave.

“Ako bude trebalo, ja ću vam to komentarisati kada vidim da je došao i na temelju toga mogu reći da li je to politički ili neki drugi skup. U svakom slučaju, vi ćete me tako doživjeti”, kaže Borjana Krišto iz HDZ-a.

Za obezbjeđenje protokolarne posjete turskog predsjednika Bosni i Hercegovini zadužena je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH. Skup u dvorani Zetra prijavljen je policiji Sarajevskog kantona, a biće prisutan dovoljan broj policajaca, kratko su poručili uoči posjete turskog predsjednika, koji će zajedno sa Izetbegovićem prošetati dijelom grada, a najavljena je i zajednička pres konferencija.