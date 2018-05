Predsjednik Srpske: Ukidanje Vojske RS najveća greška u novijoj istoriji FOTO

Najveća greška u novijoj istoriji je što je ukinuta Vojska Republike Srpske. Poručio je to danas na obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, predjsednik Srpske Milorad Dodik.

On je istakao da je Vojska Republike Srpske uvažavala međunarodne konvencije o ratovanju i da je to vojska koja je branila slobodu svog naroda i kojoj se ne može pripisati da je činila zločine.

Čestitajući Dan Vojske Srpske svim njenim pripadnicima, Dodik je napomenuo da je 12. maja 1992. godine donesena odluka o formiranju Vojske, kao vojne formacije u odbrani slobode srpskog naroda i političke i vojne verifikacije volje tog naroda koja se prije toga odrazila kroz formiranje Republike Srpske.

“Da nije bilo Vojske Republike Srpske stradanje našeg naroda bilo bi daleko veće i obimnije i podsjetilo bi na naša stradanja iz Drugog svjetskog rata”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, nakon centralne manifestacije obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i Dana Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH.

Dodik je podsjetio da je razlog zašto se srpski narod digao u stvaranje svoje države i vojske upravo to istorijsko sjećanje na stradanje koje je bilo masovno u prošlom vijeku.

“Zato Srbi, kako savremene generacije tog doba, tako i mi ovdje, moramo da znamo da sloboda zavisi od toga da li imamo dovoljno respekta da branimo svoju slobodu, a ona se najviše ogleda kroz državu”, naglasio je Dodik.

On je poručio da bez Vojske Republike Srpske srpski narod ovdje ne bi postojao.

“Istorijski značaj vojske je veoma važan. Samoorganizovana, podržana najvišim državnim organima, podržana od naroda, to je bila vojska koja je voljena, koja je pripadala tkivu koje je branila. Vojska Srpske nije branila teritoriju nego narod”, naglasio je predsjednik Srpske.

On je podsjetio da je Vojska Srpske u gotovo nemogućim uslovima vodila oružanu borbu, iako je bila okružena i izolovana.

“Da nije bilo odlučnosti rukovodstva, komande, vojnika i cijelog naroda, mi biološki danas ovdje ne bi postojali. Ovaj narod ne treba i ne smije da zaboravi da su oružane sile zapada bombardovale naš narod, da je u tim bombama bio osiromašeni uranijum, od kojeg i danas imamo posljedice”, napomenuo je Dodik.

Prema njegovim riječima, mi smo bili eksperiment, kao što smo i danas eksperiment, kada mnogi pokušavaju da od nas naprave strukturu koja njima treba.

“Vojska je vodila častan rat i iza nje nisu ostajali zločini, koje su pokušali da nam pripišu, dok za već dokazane zločine nije bilo pravde i to vidimo sada kroz farsu koja se zove slučaj ‘Dudaković'”, rekao je Dodik.

On je dodao da, bez obzira što Vojska Republike Srpske više formalno i organizaciono ne postoji, ona ostaje sastavni dio srpskog naroda, duboko ukorijenjen u njegovo opredjeljenje.

“Vojska Srpske je vođena tako da odbrani slobodu i odbrani Srpsku. Istorijska i nacionalna, politička i državna greška političara Srpske je to što su pristali da, pod pritiskom međunarodnog faktora, ukinu Vojsku Republike Srpske i to je jedna do najvećih grešaka koje smo učinili u novijoj političkoj istoriji”, ocijenio je Dodik.

Dodik je istakao da to nije trebalo učiniti, da je trebalo sačuvati Vojsku, jer je to bilo pravo koje je stečeno Dejtonskim sporazumom, zapisano u ustave BiH i Republike Srpske.

Dodik je pripadnicima Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka čestitao njihov dan, ističući da su oni važan faktor i predstavnik srpskoh naroda u Oružanim snagama BiH.

“NJima tamo nije lako, ali upravo svijest o tome koga predstavljaju je posebno važna. Radi se o časnim vojnicima, oficirima i podoficirima, koji u složenim okolnostima njeguju tradiciju Vojske Republike Srpske i istrajavaju na toj tradiciji”, istakao je Dodik.

On je dodao da pripadnici srpskog naroda u Oružanim snagama BiH na najbolji način predstavljaju tradiciju onoga što jeste Vojska Srpske.

“Zahvalan sam svima njima što odlučno, bez oklijevanja štite tradiciju Vojske Srpske i srpskog naroda, tog slobodarskog naroda koji je uvijek kroz istoriju branio svoja ognjišta i nikad se nije našao na tuđoj teritoriji kao okupator ili agresor”, rekao je Dodik i poručio da je Republika Srpska po svemu država, iako nema “stolicu” u UN, ali da je ono što karakteriše državu upravo u njenim rukama.

Oružane snage treba da se bave stvarima koje nemaju veze sa ratom nego sa mirom, kaže Mladen Ivanić. Poručuje da je bitno pomagati civilima i da su juče donijeli odluku da se vojska angažuje u Petrovu i sanira posljedice bujice.

Današnjoj svečanosti prisustvovao je i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Poručuje građanima Srpske da će, sve dok je Aleksandar Vučić predsjednik Srbije, biti čuvani i podržani od strane Srbije. Obilježavanju su prisustvovali brojni zvaničnici iz Republike Srpske.

(Srna, J. K.)