Predrag Kos od oružja pravi umjetnička djela FOTO

Predrag Kos ( 37) jedini je zanatlija u regiji koji popravlja, prepravlja, održava oružje i ručno izrađuje kundake. Kos ističe da je tajne zanata naučio uz svog oca.

“Bio sam dječak kada me to počelo zanimati, jer se ovim poslom moj otac bavio iz hobija, i ja sam provodeći vrijeme uz njega učio ovaj zanat”, kaže on.

Dodaje da je 2002. godine završio zanat za puškara u Srbiji i ujedno diplomirao mašinstvo.

Kao mašinski inženjer dobio je posao na tehničkom pregledu vozila, ali ipak je registrovao i Servis za oružje „Magnum“ u kojem provodi veći dio slobodnog vremena.

“Ovaj zanat volim, a imam i posla jer mi svakodnevno dolaze ljudi iz Prijedora, Banjaluke, ostalih susednih opština, ali i Federacije BiH. Pretežno su to lovci koji traže popravku lovačkog oružja”, kaže Kos.

Navodi da je prošlih mjeseci imao pune ruke posla oko prepravke ličnog i lovačkog oružja u trofejno.

“Zbog novčanih izdataka za zamjenu oružnih listova ljudi su se mahom odlučili da im prepravljam puške, odnosno zavarim im cijevi pa onda služe samo kao ukras. Pretežno su to penzioneri koji kažu da ne mogu izdvajati od penzija 200 KM za zamjenu oružnih listova, ali žele zadržati puške zbog sentimentalne vrijednost”, tvrdi Kos.

“Pravim ih od drveta oraha, donosim ga iz pilane kući i sušim ga na otvorenom prostoru”, kaže Kos i dodaje da period sušenja drveta traje od 5 do 10 godina. Nakon toga slijedi njegovo oblikovanje.

“Dlijetom oblikujem drvo, i kada dobije izgled kundaka, onda ga graviram. Za to mi je potrebno najviše vremena, izgled kundaka i gravure biraju kupci, ali to su pretežno motivi prirode ili životinje, kao što su jelen, srndać, divlja svinja ili patke”, kaže on.

Kada završi graviranje zadnji dio posla je umetanje metalnih dijelova na kundak. Jedan kundak ručno izrađuje 20 dana, a njihova cijena se kreće od 150 do 400 maraka.

Kos od drveta ručno izrađuje i kutije za pištolje, ali i minijaturne primjerke oružja.

Tako je jedna od pušaka sa svim dijelovima i detaljima vijerna kopija originalne, ali četiri je puta manja. U njegovoj radionici smješteno je i nekoliko topova.

“Jedan je “napoleon paunder” i on je šest puta manji od originalnog, a imam i manje koji su 10 puta manji od orignilanih i koji su pravljeni 1756. godine”, objašnjava Kos.

Zidove njegove radionice krasi i sedam lovačkih pušaka iz Belgije od kojih jedna ima i pozlaćenu gravuru.

“Velike je vrijednosti vojna puška iz bivše fabrike oružja u Kragujevcu koja je proizvedena 1946. godine, a imam i italijansku trofejnu vojnu pušku iz 1940. godine”, rekao je Kos.

Pored vatrenog oružja radionicu ljepotom plijeni i Turska sablja koja je stara oko 500 godina. Kaže da je njegov zanat opasan, ali da on nije imao opasnih situacija, jer je veoma oprezan i prvo do detalja razmotri problem koji treba da riješi na oružju.

Ovaj oružar iz Prijedora navodi i nekoliko opasnih situacija koje je imao prilikom popravke oružja.

“Često mi lovci donose na popravku puške čije cijevi eksplodiraju jer se u njima zaglavi čahura. Nedavno mi je čovjek donio u kutiji pištolj i ispričao da deset godina njegova porodica izbjegava da se približava mjestu u kući gdje je pištolj, jer je u njemu zaglavljen metak. Kada sam ga otvorio našao sam u njemu, nasreću, samo zaglavljenu čahuru”, kaže Kos.

Kos tvrdi da je veoma bitno redovno održavati oružje kako bi se izbjegle opasne situacije za ljude.

“U bivšoj Jugoslaviji svi su morali jednom u pet godina nositi oružje na tehnički pregled, sada to rade firme, ali pojedinci oružje servisiraju po potrebi”, kaže Kos.

Iako svakodnevno radi sa lovačkim puškama i testira ih pucajući u pijesak, nije lovac i kaže da nikada ne bi ubio nijednu životinju. Iza oružja u njegovoj radionici nalazi se mnoštvo slika divljih životinja.

(EuroBlic)