Predmet “Pandora“: Počelo suđenje Kemalu Čauševiću

Čitanjem optužnice i uvodnim riječima Tužilaštva i odbrane i zvanično je počelo suđenje u predmetu “Pandora“.

Iznenađenje je priredio trećeoptuženi Sedinet Karić koji se nagodio sa Tužilaštvom. Ako Sud prihvati sporazum o priznavanju krivice, Karić će postati prvi svjedok Tužilaštva. Odbrana Kemala Čauševića se tome usprotivila. Optužuju da je Tužilaštvo primoralo optuženog na svjedočenje zbog poreskog duga, što Karićeva odbrana negira.

“Iznenađeni smo cifrom koji su danas izneseni, nekakve sume koje su oslobodile gospodina Karića, tvrdim da to nije istina, no to kako će biti sa sporazumom vidjećemo trinaestog “, rekao je Amir Omerćehajić, advokat Sedinata Karića.

Karića, zajedno sa Anesom Sadikovićem, Tužilaštvo tereti za carinske i poreske utaje, kao i davanje mita Kemalu Čauševiću.

“Ako se nagađate sa počiniocem krivičnog djela da svjedoči, naravno da bi Sud trebao sumnjati u sadržaj takvog svjedočenja “, navodi Asim Crnalić, advokat Kemala Čauševića.

Osim iznenađenja, na samom početku suđenja bilo je i zanimljivo zahvaljujući Čauševićevim već prepoznatljivim komentarima. Dok je predsjedavajuća Sudskog vijeća utvrđivala identitet optuženih, zanimljivo je bilo da je Čaušević umjesto konkretnog odgovora optuživao tužioca koji vodi postupak.

Uprkos sudskim upozorenjima, Čaušević je i za imovinsko stanje rekao da bi bilo odlično da nije bilo tužioca Dubravka Čampare, u čijoj optužnici se navodi da je Čaušević oštetio državu za dvije milijarde, a okoristio se za 1,7 miliona marka. Stanovi, poslovni prostori i parcele koje se nalaze u vlasništvu porodice Čaušević su pod mjerama zabrane. Odbrana tvrdi da je Kemal Čaušević više zarađivao od vrijednosti zaplijenjene imovine.

“Prema tim dokumetima koji su po mojoj procjeni nesporni, on je zaradio preko 1.850.000 maraka, a vrijednost nekretnina koje je Tužilaštvo navelo u optužnici je negdje oko 1.250. 000 maraka“, kaže Asim Crnalić, advokat Kemala Čauševića.

Tužioci po običaju nisu stali pred kamere. Na sljedećem ročištu za sedam dana, sudsko vijeće donijeće odluku da li prihvata sporazum Tužilaštva i trećeoptuženog Sedineta Karića. Tužilaštvo je najavilo saslušanje 45 svjedoka, tri vještaka i iznošenje stotinu materijalnih dokaza, ali tek u septembru, nakon godišnjih odmora.