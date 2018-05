Predložio izgradnju spomenika Stepincu u Beogradu

Povodom obilježavanja 120. godišnjice rođenja i 20. godišnjice beatifikacije Alojzija Stepinca, ispred sisačke katedrale osvanuo spomenik tom kardinalu.

Kako prenosi hrvatski portal Index.hr, spomenik prikazuje kardinala Stepinca kako u društvu dvoje djece drži krst, a autor spomenika objašnjava da je središte kompozicije krst koji predstavlja blaženikovo mučeništvo, dok dvoje djece simbolizuje doprinos Stepinca u spašavanju djece iz ratnih prihvatilišta.

Spomenik je svečano otvoren, uz prikladan program kulturno-umjetničkih društava, raznih udruženja, a osveštao ga je i sisački biskup Vlado Košić, koji je tom prilikom rekao i da očekuje da će Alojzije Stepinac uskoro biti proglašen svecem.

Ipak, čin otkrivanja spomenika nije prošao bez protivljenja dijela javnosti zbog čega je biskup Košić rekao “među nama imamo izdajice koji ne vole hrvatsku domovinu”.

Postulator za proglašenje Stepinca mons. Batelja svecem rekao je do zahtjeva za beatifikaciju Stepinca nije bilo ni jednog prigovora papi ili Vatikanu, već da su se oni po javili tek kasnije.

On je još rekao i da se Stepinac zauzeo tokom 1942. i 1943. godine za djecu, ratnu siročad koja su bila u prihvatilištima u Sisku i drugim mjestima. Ponovio je da to nisu bili logori, nego prihvatilišta, gdje su tadašnje ustanove NDH organizovale boravak djece kako bi mogle da oih preuzmu njihove porodice. Prema riječima, Batelja tako je spaseno oko 12.000 djece. “U njihovom spasavanju, uz Dianu Budisavljević, angažovali su se mnogi drugi, među kojima i velik broj Srba, a presudna je bila podrška nadbiskupa Stepinca”, kazao je on.

“Pozdravljam inicijativu da se u Beogradu podigne spomenik Diani Budisavljević, ali bi uz nju trebao biti i Stepinčev spomenik jer bez nadbiskupa ne bi mogla učiniti ništa”, rekao je mons. Batelja, ističući da je poznato da je Stepinac osudio i postojanje logora Jasenovac.

Podsjetimo, uloga Stepinca u Drugom svetskom ratu dugo je tačka sporenja Srbije i Hrvatske. Dok u susednoj državi smatraju da je on zaslužio da bude svetac, zvaničan stav Srbije i Srpske pravoslavne crkve je da se radi o ratnom zločincu.

Zbog lika i djela kardinala Stepinca osnovana je mešovita pravoslavno-katolička komisija, ali na njenim sastancima nije se mnogo postiglo. Hrvatska strana tvrdi da Srbi nisu dokazali da je on bio zločinac, dok iz SPC kažu da imaju neoborive dokaze da se ipak radi o ratnom zločincu. kasnije su iz SPC rekli da im iz Vatikana nisu dozvolili pristup ključnim dokumentima, zbog čeka u Hrvatskoj smatraju da srpska strana nema valjane dokaze kojima bi Stepinca proglasila zločincem.

Zagrebački “Večernji list” pisao je da je saznao da će proces kanonizacije kardinala Alojzija Stepinca uskoro biti i završen, pozitivnim ishodom po hrvatsku stranu, jer srpska strada nije dokazala svoje tvrdnje.

S druge strane, direktor Centra “Simon Vizental” Efraim Zurof kazao je početkom 2017. da će Jevreji širom svijeta protestovati ukoliko Vatikan proglasi Alojzija Stepinca svecem. “Činjenica da je Stepinac podržavao NDH, da nikada nije rekao nešto protiv te državne tvorevine, kao i da je bio Pavelićev sveštenik, dovoljno govori o njegovoj istorijskoj ulozi i životu. Stepinac ne zaslužuje da bude sveštenik, a kamoli svetac”, istakao je tada Zurof.

