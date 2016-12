Praznici na MSS-u: Slavlje u bestežinskom stanju VIDEO

Nemaju ni prase, ni jagnje, ni ćurku… Sve što sebi mogu da priušte su konzerve, poneka čokolada i sokić. Ali, i to je dovoljno da šest članova posade u Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS) dočekaju Božić i Novu godinu sa osmjehom.

All six members of the international crew celebrated the holidays together with a festive meal! pic.twitter.com/bGI0XwyAxi

— Intl. Space Station (@Space_Station) December 25, 2016