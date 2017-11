Pravobranilac traži pljenidbu imovine Tihomira Gligorića

Pravobranilaštvo Srpske od nadležnog suda traži plijenidbu imovine i novca sa računa bivšeg direktora Geodetske uprave Tihomira Gligorića, potvrdio je ATV-u glavni pravobranilac Milimir Govedarica.

A sve zbog toga što Gligorić još nije isplatio državi 264 hiljade maraka na osnovu pravosnažne presude iz januara ove godine.

Takođe, pokrenut je i postupak pred nadležnim sudom na ime izvršenja na nepokretnostima u vlasništvu Tihomira Gligorića i to na trosobnom stanu u površini od 76 metara kvadratnih, procijenjene vrijednosti od 114 hiljada maraka.

I to je, čini se, jedina nepokretnost na koju će sudski izvršitelji moći da računaju. Gligorić je, očigledno, namirisao ishod, pa je u međuvremenu uspio da proda kuću u Doboju vrijednu 47 hiljada maraka izvjesnoj Jeleni Srni – i to mjesecima prije pravosnažne presude Vrhovnog suda. Istoj gospođi pokušao je da proda i pomenuti stan u Banjaluci, ali tek nakon presude, pa je Pravobranilaštvo stopiralo taj postupak. To su sve podaci iz Gligorićeve bivše firme.

“Obzirom da u ugovoru stoji da je vrijednost tog stana, koji on još uvijek posjeduje, 114 hiljada 610 maraka. Znači nije dovoljno što se tiče same presude. Pretpostavljam da postoje neka novčana sredstva na računu”, rekla je Bosiljka Predragović, vršilac dužnosti direktora RUGIP-a

Na pitanje šta će biti ako na računu nema para i hoće li onda Gligorić ići u zatvor odgovara da joj to nije poznato.

“Pa sad stvarno ne znam. To nije meni poznato. Pretpostavljam da postoje mjere i načini da će se izvršiti presuda”, dodaje Predragovićeva.

Pravosnažnom presudom Vrhovnog suda, zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi, Tihomir Gligorić je obavezan da isplati novac na račun budžeta Srpske. Bez obzira na sve, Gligorić, koji trenutno sjedi u fotelji načelnika Odjeljenja za privredu grada Doboja, tvrdi da nastavlja pravnu borbu. Vješto izbjegava odgovor zašto državu mjesecima vuče za nos.

“Vi znate da je to dio ovog scenarija koji se iz Palate vodi prema meni. Ja sam podnio zahtjev za zaštitu zakonitosti i to je pred Vrhovnim sudom RS, još nisu riješili po tom pitanju i, naravno, proslijedio sam i za Strazbur kad je u pitanju pravni dio”, rekao je Gligorić.

Na ovaj način Tihomir Gligorić skoro deset mjeseci ne poštuje pravosnažnu sudsku presudu i ne želi da vrati novac koji je po sudskoj presudi nezakonito stekao. Slučaj Gligorić nije jedini u praksi, tvrdi struka.

“Očekuje se, dakle, da sve nadležne institucije sistema preduzimaju pravne radnje sa ciljem izvršavanja sudske odluke jer, ukoliko se ne izvrši sudska odluka, ulazi se u drugo pravno pitanje, odnosno drugu sferu krivične odgovornosti, u vidu postojanja izvršenja krivičnog djela neizvršenja sudske odluke”, rekao je advokat iz Banjaluke Željko Bubić.

Istom presudom Gligorić je osuđen i na zatvorsku kaznu od pola godine ali je tražio da mu se ona zamijeni za novčanu. Kaže da je taj novac isplatio prije tri mjeseca.