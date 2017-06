Pravo sniženje ili varka: Obratite pažnju na cijene!

Svijetleće reklame i natpisi sa raznim popustima, koji posljednjih dana krase mnoge izloge, nerijetko su samo zamka trgovaca, jer kupce kada uđu u butik ili neku drugu radnju često dočeka razočaranje.

Bombastičnim natpisima o niskim cijenama trgovci nastoje privući što više kupaca, koji vrlo često bivaju obmanuti.

“U Banjaluci sam nedavno ušla u jedan butik gdje je pisalo “sniženje do 50 odsto” i ništa iz nove kolekcije nisam pronašla da je toliko jeftinije. Nije mi jasno zašto na takav način i dalje pokušavaju da nas varaju”, priča Banjalučanka Marija G.

Koordinator projekata u prijedorskom Udruženju potrošača “Don” Zoran Petoš poziva na oprez prilikom kupovine na takozvanim rasprodajama. Ne treba, kako ističe, nasjedati na bombastične bilborde i sniženja.

“Samo kupac koji je informisan i zna svoja prava je zaštićen kupac, a svakodnevne obmane potrošača mogu se spriječiti jedino ako se ti slučajevi prijave inspekciji”, naglašava Petoš.

Predsjednik Pokreta potrošača RS Dragutin Bošković savjetuje stanovnicima da pažljivo čitaju cijene prije kupovine i da ako im nešto nije jasno o eventualnom sniženju obavezno zatraže objašnjenje trgovaca.

“Ako se desi da su prevareni, neka se obrate nekom od udruženja za zaštitu potrošača ili tržišnoj inspekciji”, kazao je Bošković.

U Inspektoratu RS naglašavaju da proizvodi na svakoj akciji moraju biti jasno označeni riječima “akcija” ili “akcijska prodaja”, a pored cijene proizvoda na akciji mora biti istaknuta i redovna cijena.

“Svi potrošači koji uoče bilo kakve nepravilnosti treba da se obrate opštinskoj, gradskoj ili republičkoj tržišnoj inspekciji”, poručuju iz Inspektorata.

Zakonom o zaštiti potrošača propisana je kazna za trgovca kao pravno lice u iznosu od 2.000 do 10.000 maraka ukoliko sniženja, rasprodaje ili akcijske prodaje ne sprovodi u skladu sa zakonom, od 800 do 4.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu i od 1.000 do 5.000 KM za trgovca koji je organizovan kao preduzetnik.

Zakon

Zakonom o zaštiti potrošača u RS definisano je da je svaki trgovac rasprodaju ili sniženje proizvoda dužan objaviti na način uobičajen u mjestu prodaje.

Proizvod na rasprodaji ili sniženju treba biti vidljivo označen cijenom prije i cijenom tokom rasprodaje ili sniženja. Ako je procenat sniženja objavljen u rasponu (npr. od pet do 15 odsto), najveći procenat sniženja treba se odnositi najmanje na jednu petinu vrijednosti svih proizvoda na rasprodaji.

(Glas Srpske)