Pravilnik Fonda zdravstvenog osiguranja neustavan

Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je nezakonitim Pravilnik Fonda zdravstvenog osiguranja kojim je propisano da se starijima od 65 godina, koji nisu uplaćivali doprinose, knjižice ovjeravaju samo ako pred Centrom za socijalni rad dokažu da žive u teškim uslovima.



Najčešće je riječ o osobama koje oduvijek žive od poljoprivrede, ali i nezaposlenima bez obrazovanja. Žali se na to i Banjalučanka koja je molila da joj sakrijemo identitet. Njenoj majci je ukinuto osiguranje, pa mjesečno mora da uplati oko 80 maraka da bi joj ovjerila knjižicu.

“Ima 77 godina, 41. je godište. 80 maraka plus, zato što se to plaća u banci, marka i po. To je, znači 81 i po marka. Ona je dijabetičar 20 godina, 10 godina je na insulinu”, rekala je ona.

Ustavni sud nalozio je Fondu da izmijeni Pravilnik kojim je prekoračio okvir svojih nadležnosti i kršio Zakon o zdravstvenoj zaštiti. U Ministarstvu zdravlja obećavaju da neće biti problema.

“Moraćemo da promijenimo ovaj Pravilnik, da donosimo neke druge Pravilnike. Ima jedna nelogičnost da su ranije poljoprivrednici bili vezani za uplatu doprinosa, danas oni stvarno nisu vezani za bilo šta, i to sigurno stvara jedan problem”, rekao je ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić.

U Fondu priznaju da su to Pravilnikom propisali još prije pet godina. Pravdaju se da je neuplaćivanje doprinosa osiromašilo zdravstveni sistem i ugrozilo druge osiguranike.

“Fond je ovu stavku uveo jer su mnogi zloupotrebljavali mogućnost ovjere knjižica starijim licima i bez uplate doprinosa, te se dešavalo da npr. penzioneri koji su ostvarili penzije u inostranstvu, a koji treba sami da uplaćuju doprinos za zdravstveno osiguranje, to nisu činili iako su im penzije bile daleko iznad prosječnih penzija, pa čak i plata u Republici Srpskoj”, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

To nije opravdanje ni po odredbama Ustava Srpske. Stara lica i po tom propisu imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda. Banjalučki centar za socijalni rad omogućava bolničko liječenje na tri mjeseca osobama kojima je to hitno potrebno, a ni po kojem osnovu ne ostavaruju pravo na zdravstveno osiguranje.