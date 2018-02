Pravi li Amerika novi spisak za sankcije

Vučić i Dodik: Što prije otvoriti most 'Bratoljub'

Crna lista američke administracije mogla bi biti dopunjena imenima još nekih zvaničnika iz RS- osvanulo je na naslovnim stranama novina u Srpskoj.



Sankcije bi Vašington pojedincima navodno uveo zbog učešća “Srbske časti” u defileu za Dan Republike.

Na toj listi od početka prošle godine, nalazi se predsjednik Republike, Milorad Dodik. Srpski političari u BiH institucijama ne podržavaju širenje američke crne liste. Među njima i ministar bezbjednosti, Dragan Mektić. Iako je on pokrenuo priču o Srbskoj časti i njihovom navodnom, paravojnom djelovanju, poručuje da to nije dovoljan razlog da bi se nekome uvele sankcije, i da one sigurno Srpskoj neće donijeti ništa dobro. Mektićevo mišljenje dijeli i srpski član predsjedništva.

“Ja generalno mislim da sankcije nisu rješenje nikome, ali ne mogu ja uticati na zemlje kako će one same svoju politiku voditi”, rekao je član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

“Činjenica je da smo krenuli jednom stranputicom, da kažem tako, u RS, da smo se uhvatili i prihvatili neke vrrste samoizolacije, pa ako hoćete i određenih incidenata u smislu neke vrste ekstremizma”, rekao je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.

Slične poruke stižu i od republičkih zvaničnika. Ministar unutrašnjih psolova, Dragan Lukač poručuje da “Srbska čast” u defileu nije ni učestvovala.

“Srbska čast nije učestvovala u defileu. MUP Srpkse je nakon dostavljenog spiska svih učesnika peonašao ljude koji imaju problema sa zakonom i nismo im dozvolili da učestvuju u defileu”, rekao je ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač.

U Americi je premijerka Srpske, Željka Cvijanović juče prisustvovala molitvenom doručku Donalda Trampa, a na našu poruku i pitanje da li se u Vašingtonu šuška o dopuni crne liste, nije odgovorila. Zato odgovor stiže iz američke ambasade u Sarajevu. Navode nisu ni potvrdili ni demantovali. Samo kažu da će ostati dosljedni svojoj politici kada je uvođenje sankcija u pitanju.

“Politika u vezi sa sankcijama je jasna i dosljedna. I dalje ćemo je primjenjivati kad se procijeni da su bezbjednost i stabilnost BiH ugrožene.Ne dajemo nikakve komentare o mogućim konkretnim potezima”.

Američka administracija je sankcije za Zapadni Balkan, uvela za vrijeme Džordža Buša, 2001. U junu su produžene za još jednu godinu, a pored Dodika, na listi se nalazi još dvadesetak imena iz Srpske, među kojima su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momilo Krajišnik.