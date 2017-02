Intrige, zapleti i neočekivani obrti najkraći su opis serije koja će prikovati gledaoce pred male ekrane. Od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 20:00 budite uz Atv i seriju “Prava žena”

Svi znamo – život servira nepredvidljive priče i baš nikad ne bira vrijeme za to. Čak i onda kad se sve čini idealno, nešto uvijek može krenuti putem koji niste birali. A roditelji ne biraju sredstva kako bi zaštitili svoju djecu, pa makar to bilo na račun njihove vlastite sreće. Filip Juričić i Kristina Jovanović u ulogama Nikole i Maje donose priču o ocu kojeg će nesigurnost njegove vlastite kćeri natjerati da stane na loptu i u svojim zrelim godinama napokon izađe iz nikad završenog puberteta.

Filipu Juričiću pripala je uloga Nikole, muškarca koji ne uspijeva pohvatati konce života iako već ima odraslu kćerku. Njegova mala Maja, koju igra perspektivna srpska glumica Kristina Jovanović, nesretno je zaljubljena u najpopularnijeg dečka iz hokejaškog kluba, zgodnog Harija, ali on je uopšte ne primjećuje. Upravo tu počinju Nikoline nevolje. Kako bi napokon zablistala kao prava dama, Maja odlučuje da se prijavi u reality show, a njein otac za to saznaje tek kad je ugleda na setu showa. Nikola tada uviđa koliko je njegova kćer nesretna i nezadovoljna te da je zapravo postala žena dok je on vrijeme provodio ispijajući pića i ostvarujući odnose sa ženama kojima često nije znao ni ime.

Kako bi spriječio Maju da napravi pogrešku života, zapošljava se kod prijatelja Slavena, kog igra Petar Ćiritović, u catering agenciji koja je angažovana na setu showa. Zapaženu i za radnju serije izuzetno bitnu ulogu igra Elizabeta Kukić, pozorišna, filmska i televizijska glumica s impresivnom karijerom. Uloga Ruže, društvene ikone koja iza sebe ima pet brakova, a filozofiju o muškarcima drži u malom prstu i za Elizabetu je bila pravi izazov jer dosad nije igrala sličan lik. U Ružinom showu tri mentorke „kroje“ sudbinu kandidatkinja. Danijelu, Sandu i Patriciju igraju Marijana Mikulić, Nela Kocsis i Ana Vilenica. Premda su njihovi likovi potpuno različiti, sve tri skrivaju od drugih svoju krhku stranu i privatni život koji je sve samo ne onakav kakvim ga one predstavljaju.

Konce cijelog showa u svojim rukama drži mlada Nataša, žena čija je glavna briga zapravo daleko od seta tog showa. Nataša živi jednoličnim životom u kojem joj je najvažnija briga za bolesnog brata Vedrana. Naime, ispod njene hladne vanjštine krije se krhka dama koja vapi za ljubavlju i muškarcem u čijem naručju će biti sretna i sigurna. Zbog brige oko brata potpuno zanemaruje svoj ljubavni život sve dok u njega ne ušeta Nikola.

Natašin lik igra proslavljena hrvatska glumica Nataša Janjić, koja je prvi put prihvatila rad na ovakvom projektu. Nataša je dosad glumila u mnogim filmovima, među kojima je i posljednji ‘Ti mene nosiš’, koji je ušao u utrku za europskog Oscara, te dramskim serijama kao što su ‘Mamutica’, ‘Na terapiji’ i ‘Horvatovi’.

U seriji „Prava žena“ glavnog negativca igra Aleksandar Cvjetković, a uz njega zapažene uloge ostvaruju i Jasna Bilušić, Iva Mihalić, Ornela Vištica, Amar Bukvić, Pero Juričić, Petar Strugar te mnogi drugi.

Nakon višemjesečnih priprema za snimanje, klapa prve scene „Prave žene“ pala je ovog proljeća, a na projektu radi više od 150 osoba. Set je izrađen u Jadran filmu i prostire se na više od 2000 kvadratnih metara dok se eksterijeri snimaju na brojnim prepoznatljivim zagrebačkim lokacijama.

Na scenariju serije radi deset osoba, a glavnitekstopisac je Nataša Buljan.

Priču o problematičnom odnosu oca, koji preko noći prestaje biti bitanga, i kćeri, koja postaje prava žena, ne propustite pogledati od ponedjeljka do četvrta u 20:00 na programu ATV-a