Praljak ostavio još jedno pismo, pronađena koverta u ćeliji!

Dan nakon samoubistva ispijanjem cijankalija, Praljkovog advokata Niku Pinter nazvala je holandski istražni sudija koja provodi istragu o incidentu u sudnici. Rekla joj je da je za vrijeme pregleda Praljkove ćelije pronađeno pismo za nju.

Koverta s imenom

“Nazvala me advokat i rekla kako je u njegovoj ćeliji pronađena kuverta na kojoj je pisalo moje ime – Nika”, rekla je.

“Dan prije rasprave telefonom mi je rekao: “Budi i dalje čvrsta i govori kako govoriš. Uputi ih na Arhimedov zakon.” Tokom rasprave, kad je opisivao što je i koliko je mogao učiniti, rekao je kako se uspostavlja jedinica “jedan Praljak” i onda je to uporedio s Arhimedovim zakonom”, kaže Pinter.

“Rekao mi je to normalnim tonom, ničim nisam mogla naslutiti da će napraviti to što će napraviti”, dodaje.

“Arhimedov zakon”

“Poznajem ga duže od trinaest godina. On meni nije bio samo klijent. Mi smo porodični prijatelji, a s njim sam bila snažno povezana. To je osoba koja je puna socijalne i umne inteligencije. Strahovito puno mi je u životu značio i pomagao. I to u mojim privatnim problemima i rješenjima koja ću preduzeti. Tako da smo mi bili na relaciji “Nika – Slobodan”. Nismo bili na relaciji “Poštovana gospođo”. Jesmo u sudnici, ali izvan nje smo bili dobri”, rekla je Praljkov advokat.

Na pitanje da li misli da je u toj posljednjoj koverti bila sadržana ikakva skrivena poruka, Pinter je odgovorila:

“Ne znam, nisam vidjela kovertu. Nisam ni znala, bila sam u avionu kad me holandski sudija obavijestila. Nisam znala ništa o svemu ovome. Sad imam nekakva naknadna saznanja od onoga što su mi drugi pričali i od onoga što sam čitala u novinama. Bila sam okrenuta leđima i nisam ništa vidjela”.

Navela je i da Praljak nikada nije nagovještavao će počiniti samoubistvo i da se to nije moglo naslutiti.

“Ne. Makar, sad s naknadnim saznanjem, kad mislim unazad, on mi je rekao da nijedan dan neće živjeti kao ratni zločinac. Rekao mi je to kad smo počeli raditi na slučaju. Rekao mi je da radimo tako jer on nijedan dan ne želi biti ratni zločinac. Iz toga nisam mogla ništa naslutiti. Ni ja, ni kolega Kovačić, ni kolegica advokat Nataša Fauveau-Ivanović nismo mogli zaključiti hoće li biti takvih posljedica. Jedino smo mogli zaključiti da moramo raditi kao crvi”, rekla nam je Pinter.

Dodala je da će se poštovati njegova posljednja želja o prosipanju pepela na Mirogoju, koju je ostavio nakon prvostepene presude.

“Njegova želja će se u cjelosti poštovati. Ali bez nadogradnji i potrebe da se dodaje “znaš više nego znaš” stvari.”

Još nija kako je Praljak unio otrov u sudnicu.

“Vjerujte mi, ja bih to jako rado htjela znati. Ne mogu govoriti u ime porodice, ali ako bih išta htjela znati, htjela bih znati kako je to uspio”, rekla je Nika Pinter u razgovoru za Index.

Praljak je u srijedu u Haškoj sudnici, nakon što mu je potvrđena osuđujuća presuda i kazna zatvora od 20 godina za zločine počinjene na području Herceg-Bosne, popio otrov uz riječi: “Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prezirom odbacujem vašu presudu.” Ubrzo nakon toga preminuo je u haškoj bolnici.

(index)