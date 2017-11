PR ekspert: Mektić je najkul lik

Krešimir Macan vodeći je PR ekspert u regionu, a specijalnost mu je rad s političarima i krizno komuniciranje. U više decenija staža i nedavno proslavljenih 20 godina njegove agencije “Manjgura” nakupila se gomila znanja i iskustva o tome kako stvari učiniti ljepšim, a političara poželjnijim u očima običnog čovjeka.



Za srpskog predsjednika Aleksandra Vučića je rekao da je on uzeo najbolje savjetnike na svijetu i da su za njega radili Tony Blair, Alastair Campbell…, ljudi koji se u svjetskim mjerilima smatraju top političarima, ali i top spin doktorima.

“Vučić kad ne zna – pita, brzo uči, još brže se prilagođava, brzo se mijenja, a još brže je naučio kako odgovarati na teška pitanja. Dogodi se situacija s Mladićem, on ne komentariše ništa, kaže da se okreće budućnosti, odbija temu, ide dalje, ali nije da nije odgovorio. Sistemski sve istražuje, sve propituje, svaka akcija je u pravom trenutku urađena. On kad ide u prijevremene izbore, on ide kad je na vrhuncu. Čim doživi pad u istraživanjima mijenja svoju strategiju”, priča Macan iz prve ruke, jer je vodio kampanju Demokratske stranke 2016. godine.

On kaže da Srbija ima dobre istraživače javnog mnijenja i oni koji su radili za Tadića, rade sad za Vučića jer su profesionalci. Ništa ne radi bez mjerenja i ništa napamet.

O političarima u Bosni i Hercegovini, prvo je kazao da je vjerovatno “najcool lik” trenutno ministar Dragan Mektić. Čovjek iz naroda, tako priča i radi neki svoj posao za koji se ne može izmjeriti koliko dobro, ali sektor mu je pod kontrolom.

“Što se tiče članova Predsjedništva, Bakir Izetbegović često improvizuje i to se vidi i u reakcijama. Čini mi se da misli da je dobra fora, pa on to uradi, ne djeluje da radi promišljeno. Kao ovo s Kosovom, to je tema o kojoj se u ovoj zemlji ne smije razgovarati jer postoji Republika Srpska i ozbiljan političar se neće igrati s tim”, počeo je s analizom bh. političara Krešimir Macan.

Za Dragana Čovića kaže da je iskusan političar, “premazan svim mastima”, “nit smrdi, nit miriše”. Sto godina je na vlasti, dobro prolazi kod HDZ-ovog biračkog tijela i ne uzrujava se previše oko toga da se svidi drugima.

“Čović vrlo lukavo kombinuje osovinu ‘on i Srbi protiv Bošnjaka’. Njegovo ga biračko tijelo cijeni, a on dopušta da se neko drugi jak stvori pored njega. Kao dobro lice javlja se Marinko Čavara, predsjednik Federacije. Problem ovih stranaka je da ne stvaraju nove ljude, pojave se ljudi shodno funkcijama, ali lideri ne vole da ima pretendenata. Sad je izazov ko će ići za bošnjačkog člana Predsjedništva, Bakir nije stvorio nasljednika i to će biti improvizacija”, nastavio je Macan.

Za Mladena Ivanića je kazao kako je dobro kontrirao Miloradu Dodiku koji sve druge želi predstaviti izdajicama. Misli da se pokazao kao dobar član Predsjedništva BiH koji je gurao stvari koje nisu samo cilj RS, ali je isto tako slao poruke da on čuva interese entiteta, što je za njegovo biračko tijelo imperativ.

“Svi oni jako dobro koriste priču o nacionalnim izdajnicima koji su svi oni koji nisu u njihovim strankama. Tako niko ne pita kolika je plata ili penzija, pravo pitanje bi danas bilo koliko su auto-puta napravili oni, a koliko bivša vlast ili za vlast u RS što su plate i penzije toliko manje nego u Federaciji”, kazao je Macan zapitavši se koliko Hrvati bolje žive nakon promjene imena Trga Maršala Tita.

(Klix)