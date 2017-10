Perić prihvatio Tegeltijin poziv za TV duel

Branko Perić, sudija Suda BiH, prihvatio je poziv Milana Tegeltije, predsjednika VSTS-a, da u TV duelu ukrste stavove i argumente povodom posljednjih dešavanja.



Perić je nakon što je VSTS usvojio zaključke o istragama o ratnoj prošlosti pojedinih sudija i tužilaca prozvao Tegeltiju da trguje uticajem i da je to uradio po nalogu Milorada Dodika, predsjednika RS.

On je rekao da je paradoksalno to što institucije RS brane VSTS od upozorenja koja stižu iz međunarodne zajednice, a do juče su ga optuživale da je pod kontrolom te iste međunarodne zajednice.

“Predsjednik VSTV-a je očigledno u dogovoru s Dodikom prihvatio da ovu ideju realizuje kroz zaključke koje je sam osmislio stvarajući u instituciji većinu na principu trgovine utjecajem”, naveo je Perić.

Perićeva istupanja Tegeltija je nazvao insinuacijama, spekulacijama, lažima i pokušajem manipulacije javnosti.

Takođe naglasio je da je spreman na javno sučeljavanje kad god to odgovora sudiju Periću, koji nije želio da, kako kaže, komentariše “Tegeltijine gluposti”, ali je spreman na javni TV duel.

(Nezvaisne)