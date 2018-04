Poznatog glumca niko nije prepoznao na ulicama Bruklina

Kijanu Rivs jedan je od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca. Međutim, oni koji su u četvrtak popodne i prošli pored njega u Bruklinu, teško da su odmah znali o kome je riječ.



Naime, zvijezda filma ”Brzina” pustio je kosu i bradu, a ispred filmskog studija sjedio je bos sa kačketom na glavi.

Odmarao je tokom ranih priprema za film o nemilosrdnom plaćenom ubici Džonu Viku kojeg će glumiti i treći put.

Prva dva filma bila su pravi hit, a i na blagajnama širom svijeta zaradili su više od 260 miliona dolara.

Osim što Kijanu radi na tom filmu, ove godine moći ćemo ga gledamo i u naučnofantastičnoj drami ”Replicas” i u trileru ”Siberia”.

