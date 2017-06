Poznati režiseri birali najbolje filmove od 2000. do danas

Neki od najpoznatijih reditelja današnjice nabrojali su svoje omiljene filmove u 21. vijeku.



List “New York Times” tražio je od odabranih reditelja da sastave svoje liste omiljenih filmova ovog vijeka i dobio neočekivane rezultate.

Recimo, Sofija Kopola, rediteljka filmova kao što su “Samoubistva djevica” i “Izgubljeni u prevodu”, navela je kao jedan od omiljenih filmova “Daddy’s Home”, komediju sa Vilom Farelom i Markom Volbergom.

“To je jedini film u kojem i moja deca i ja podjednako uživamo. Volim Vila Ferela i njegov film je simpatičan i zabavan, a djecu zasmijava do suza”, rekla je Sofija Kopola.

Pogledajte šta su reditelji odabrali:

Denis Vilnev

“Koji film je bolji – “Biće krvi” ili “Nema zemlje za starce”? Čudno pitanje. Pokreće me uticaj ovih filmova koji su imali onda i koji imaju danas. Vrijeme je glavni sudija. Neke scene su mi prošle pravo kroz lobanju, kao metak koji se rasprsnuo po zidovima mog mozga. Kao scena u kojoj Danijel Dej Luis krštava bebu uljem u “Biće krvi”. Slično sam se osjetio kad sam gledao “Nema zemlje za starce” braće Koen. Slika policajčevih čizama koje ostavljaju tamne tragove na podu dok ga davi ubica iz noćne more kojeg igra Havijer Bardem zauvijek će me proganjati”.

Denisova lista:

Biće krvi (There Will Be Blood)

Nema zemlje za starce (No Country for Old Men)

Ispod kože (Under the Skin)

Prorok (A Prophet)

Pasji zub (Kynodontas)

Dogvil (Dogville)

Potomci (Children of Men)

Početak (Inception)

Pasji život (Amores Perros)

Sofija Kopola

“Obično volim suptilnije filmove, ali uživam u svim. Za potrebe ove liste, mislila sam o filmovima koje sam voljela u posljednjih 15-20 godina. Mislim da su inspirativni, naročito zato što su neki od njih drugačiji od svega što sam ranije vidjela, a ni slični onome što ja radim”.

Sofijina lista:

Viša sila (Force Majeure)

Bijela traka (The White Ribbon)

Divljaci (The Savages)

Glavom kroz zid (Gegen die Wand)

Ispod kože (Under the Skin)

Neviđeni (The Incredibles)

Zajedno (Tillsammans)

Grizzly Man

Ida

Akvarijum (Fish Tank)

Ex Machina

Pol Fig

“Nisam ciničan reditelj. Volim srećan kraj, romantiku, filmove poslije kojih se osjećam dobro. Najbolje se osjećam kad zaboravim da gledam film. Ili kad kao reditelj kažem: Kako li su uradili ovo?”.

Polova lista:

Napoleon Dinamit (Napoleon Dynamite)

Mulen ruž (Moulin Rogue)

Sing Street

Dedpul (Deadpool)

Apokalipsa u Holivudu (This Is the End)

Čudesna sudbina Amelije Pulen (Amelie)

Zapravo ljubav (Love Actually)

Samac (A Single Man)

Mjesec (Moon)

Kazino Rojal (Casino Royale)

Mustang

Antoan Fukua

“Volim sve vrste filmova: one sa jakim likovima poput ‘Biće krvi’ i zabavne poput ‘Gravitacije’ i ‘Avatara’ koji me prenose na druga mjesta i ispunjavaju čudom, koji su podsjetnik za sve nas da istrajavamo u ostvarenju svojih snova. ‘Ograde’ me podsjeća na moje odrastanje u Pitsburgu, ‘Minhen’ me je edukovao dok me je zabavljao i to poput trilera dostojnog Hičkoka i Spilberga. Kao i svi ostali, volim da uzmem kokice, zavalim se i gledam ono zbog čega Holivud postoji, poput ‘Gladijatora’ , koji je dostojan nasljednik vremena epske režije Dejvida Lina”.

Antoanova lista:

Ograde (Fences)

Milioner iz blata (Slumdog Millionaire)

Zvijeri južnih divljina (Beasts of the Southern Wild)

00:30 – Tajna operacija (Zero Dark Thirty)

Avatar

Minhen (Munich)

Biće krvi (There Will Be Blood)

Pijanista (The Pianist)

Zakletva (Eastern Promises)

Gladijator (Gladiator)

(B 92)