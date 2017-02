Pozivnice na svadbu sve češće zbunjujuće: Nestaje tradicija

Svaka žena sanja da muškarcu svog života sudbonosno “Da” izgovori savršeno isplaniranog dana. Iako je godinama nepisano pravilo da se svadbe održavaju vikendom, ta praksa je počela da se mijenja, posebno u Beogradu.



Nemojte se iznenaditi ukoliko vam stigne pozivnica za vjenčanje na kojoj piše “Želimo da budete dio našeg slavlja u četvrtak…“. Takva pozivnica stigla je i gostima Nevene Tomašević.

Ova Beograđanka ostvarila je svoj djevojački san u julu prošle godine usred radne nedjelje. Zašto baš u četvrtak?

“Kada smo riješili da zakažemo svadbu ili su svi vikendi do naredne godine bili rezervisani ili su padali za vrijeme posta. Odlučili smo se za prvi četvrtak izvan posta i to smo čak jedva našli. Nudili su nam i utorak“, priča ova mlada mama za “Super ženu”.

Razlika u odnosu na slavlje vikendom gotovo da ne postoji.

“Na mojoj svadbi od 270 zvanica nije došlo samo petoro ljudi. Mislim da radni dan zaista ne utiče na broj gostiju. Razmišljali su jedino da pitaju za slobodan dan na poslu. Zaista nema razlike, svadbe kao svadbe, sve po redu se obavi tog dana, veselje traje kao i vikendom. Nezgodno je jedino ljudima koji idu sutradan na posao, mada je danas malo onih koji imaju slobodan vikend“, iskrena je Nevena.

Danas je normalna stvar da se svadba održi radnim danom, zaključila je ova Beograđanka. Da je tako potvrdili su i iz beogradskog restorana “Inter Hollywood”.

“Dešava nam se da parovi biraju termin usred nedjelje i to se najčešće dešava u maju i septembru, kada imamo najviše zakazanih svadbi. Najčešće to budu utorak i četvrtak“, navode iz restorana, u kome se na najljepši dan u životu mladenaca čeka od šest do osam meseci.

Kako se veselja usklađuju sa crkvenim vjenčanjima, budući mladenci moraju da vode računa i o mjesecima posta, što je jedan od razloga zašto biraju radni dan, jer bi inače morali da čekaju i po nekoliko meseci. Drugi razlog je pak trudnoća, objašnjavaju iz restorana.

Prednost vjenčanja tokom nedjelje, kada je računica u pitanju, jeste ta što su ona jeftinija nego vikendom.

Pod uticajem zapadnjačkih običaja odavno su počela da se mijenjaju tradicionalna srpska vjenčanja ,koja danas skoro da ne postoje, pa zašto ne bi i vjenčanja radnim danima postala uobičajeni događaj?

