Pozitivne snage Srpske: Konferencija o visokom obrazovanju

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je danas u Banjaluci da je sigurno da u sistemu obrazovanja u Srpskoj ima problema, ali da resorno ministarstvo i Vlada Srpske nastoje da ih svakodnevno rješavaju.

“I kada mislimo da smo nešto završili onda nam se desi nešto, kao što je oštećenje studentskih domova u Banjaluci u nevremenu u decembru prošle godine, pa imamo neplaniranih problema”, izjavio je Malešević pred početak konferencije o visokom obrazovanju u organizaciji Pokreta “Pozitivne snage Srpske”.

On je izrazio očekivanje da će i ovaj problem biti riješen do naredne akademske godine i da će studenti imati kvalitetne uslove za smještaj.

Malešević je naveo da resorno ministarstvo i Vlada Srpske izdvajaju znatna sredstva za visoko obrazovanje, te dodao da to ne daje uvijek one rezultate koje bi željeli i zaposleni u visokoškolskim ustanovama, ali i Vlada Srpske.

On je istakao da je tokom posljednjih godina broj studenata na visokoškolskim ustanovama sve manji.

Govoreći o najavama iz Hrvatske da ta zemlja neće priznavati diplome iz Srbije i Republike Srpske, odnosno BiH, Malešević je naglasio da je u Strategiji razvoja obrazovanja Republike Srpske zacrtano da se mora izvršiti akreditacija svih studijskih programa.

On je rekao da su oba Univerziteta u Srpskoj predala zahtjeve za akreditaciju po 15 do 16 studijskih programa, ali da će, s obzirom na broj studijskih programa – oko 580, to ipak trajati malo duže.

Malešević je poručio da bi najodgovorniji ljudi sa oba javna Univerziteta, zajedno sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstva nauke i tehnologije, trebalo da se dogovore o započinjanju priprema za izradu novog zakona koji bi pooštrio mnoge kriterijume na univerzitetima.

“U suštini, ne možemo biti nezadovoljni znanjima koje naši studenti stiču na bilo kojem fakultetu. To pokazuju i nagrade koje osvajaju, ali i potražnja za našim svršenim studentima u inostranstvu”, naveo je Malešević.

Govoreći o uvođenju lekcija o nastanku Republike Srpske za osnovce i srednjoškolce u predmetu istorija, Malešević je rekao da to nije ništa čudno, te naveo da u Federaciji BiH u pojednim kantonima odavno izučavaju ratna zbivanja i Srbe nazivaju pogrdnim imenima.

“Republika Srpska je jedina poštovala preporuku Savjeta Evrope i OEBS-a da se prethodni rat ne izučava dok ne prođe određena vremenska distanca i istoričari ne utvrde prave uzroke sukoba”, podsjetio je Malešević.

On je napomenuo da su Kanton Sarajevo, pa i Tuzlanski kanton uveli određene sadržaje u predmet istorije koji po mišljenju Ministarstva prosvjete i kulture Srpske nisu trebali još da se izučavaju.

“Zbog toga smo na zahtjev brojnih udruženja iz Srpske odlučili da đaci u osnovnoj školi, ali i gimnaziji saznaju nešto više o prethodnim sukobima. Pri tome, naši autori moraju poštovati smjernice za izradu udžbenika u kojima je navedeno da ništa ne smije biti uvredljivo za druga dva naroda ili nacionalne manjine i toga će se morati pridržavati ili nećemo odobriti takve udžbenike”, kaže Malešević.

Ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić rekao je da je prošle godine usvojena Strategija naučnog i tehnološkog razvoja, u kojoj su ciljevi kvalitet i izvrsnost u nauci, međunarodna vidljivost i saradnja i komercijalizacija znanja.

Komić je istakao da je izuzetno važno da se naučno-nastavna i naučna zvanja izjednače u mjeri kriterijuma koji treba da obezbijede veću motivaciju kod svih istraživača da više objavljuju u prestižnim indeksiranim časopisima.

On je naveo da Ministarstvo nauke i tehnologije stvara uslove da se intenzivira međunarodna saradnja, što se posebno odnosi na učešće naših istraživača u evropskim projektima.

Komić je naglasio važnost da se akademska zajednica dovodi u vezu sa poslovnom zajednicom i da se tu pronalaze nova rješenja.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanjin pozdravio je organizaciju konferencije o visokom obrazovanju i istakao da će njeni zaključci sigurno biti smjernice u postupanju i pomoći u sprovođenju odgovarajućih rješenja na oba javna univerziteta u Srpskoj.

Gajanin je poručio da je potrebno preduzeti adekvatni korake kako bi bio obezbijeđen odgovarajući broj nastavnog i nenastavnog osoblja na univerzitetima.

“Veoma je važno da se na neki način putem zakonskih i podzakonskih akata uvedu adekvatni kriterijumi u oviru napredovanja u nastavna, odnosno naučno-nastavna zvanja na univerzitetu”, napomenuo je Gajanin.

Darko Knežević iz Pokreta “Pozitivne snage Srpske” istakao je da ovaj pokret organizuje drugi put konferenciju o visokom obrazovanju i dodao da su zaključci sa prve konferencije “doveli do otvaranja priče u društvu u vezi sa visokim obrazovanjem”.

On je rekao da je cilj današnje konferencije da se obavi naučna i stručna rasprava o pitanjima i problemima koji su relevantni za unapređenje visokog obrazovanja u Srpskoj.

“Obrazovanje je vrlo važno, ono je korijen iz kojeg nastaje čitava nadgradnja u društvu”, naveo je Knežević.

Konferenciju o visokom obrazovanju organizuje Pokret “Pozitivne snage Srpske” u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom predsjednika Vlade Srpske.

