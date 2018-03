“Pozitivna Srpska” promijenila ime u “Pozitivne snage Srpske”

Do sada “Pozitivna Srpska”, a od sada “Pozitivne snage Srpske”. U organizaciji su se odlučili za promjenu naziva i loga. Simbolično, kažu, jer će ubuduće nastojati da se još snažnije i odlučnije bore za svoj cilj. A to je, poručuju, okretanje ka budućnosti, borba za mlade ljude, i napredak Srpske.

“U narednom periodu ćemo biti puno aktivniji u promovisanju onih stvari za koje se zalažemo, i to je bio jedan ključni razlog da promijenimo ime, a da opet u tom novom imenu zadržimo one dva elementa po kojima smo postali prepoznatljivi” kaže predsjednik udruženja “Pozitivne snage Srpske” Aleksandar Sajić.

“Naša osnovna platforma, “Pozitivnih snaga Srpske”, jeste kulturna i duhovna obnova zemlje, reorganizacija ili bolje reći reforma obrazovanja u RS, a sve ukupno i zajedno treba da proizvedu atmosferu u kojoj ćemo dugoročan i planiran razvoj RS”, kaže predsjednik Upravnog odbora udruženja “Pozitivne snage Srpske” Dalibor Račić.

Pohvalili su se i novim članom. Priružio im se Goran Latinović, istoričar, i profesor na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Latinović za sebe kaže da je njegovu podršku teško dobiti, ali da su “Pozitivne snage Srpske”, u tome uspjele.

“Uvjerio sam se stvarno da je to pokret koji može itekako da sprovede takvu vrstu preobražaja, odnosno kroz čitav niz djelatnosti on to praktično već i čini. To me najviše opredijelilo da postanem dio ovog tima, koji okuplja ljude srednje i mlađe generacije” kaže profesor Goran Latinović.

“Pozitivne snage Srpske”, u narednom periodu posvetiće značajniju pažnju razvoju sela,i oživljavanju tradicije, jer bez toga, kažu, ne može da se sačuva identitet naroda. U protekle četiri godine organizovali su niz konferencija i debata, na kojima su učestvovale poznate ličnosti iz javnog i kulturnog života Republike i regiona. Za proljeće su najavili početak još jedne kampanje, a za kraj aprila su planirali veliku konvenciju u banjalučkom Banskom dvoru.