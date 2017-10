Pozdravite se sa suncem, sutra oblaci i kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno sa kišom, uz dnevnu temperaturu vazduha do 15 stepeni Celzijusovih.

Ujutro i prijepodne biće oblačno i kišovito, uz mjestimično obilnije padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Popodne će padavine na zapadu biti slabije, umjerene na istoku, a na jugu povremeno će biti i pljuskovi. Zbog pada temperature u planinama se očekuje susnježica i snijeg, a postojaće uslovi za formiranje manjeg snježnog pokrivača.

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do 10, na planinama oko jedan stepen Celzijusov. Dnevna temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu do 15, a u višim predjelima oko dva stepena Celzijusova.

Duvaće vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a na zapadu i jugozapadu jak vjetar sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak, 24. oktobra, ujutro i prijepodne biće oblačno sa slabijom kišom, čećšom u centralnim i istočnim krajevima, a u planinama slab snijeg. Tokom dana na sjeveru i jugu razvedravanje, a u centralnom pojasu oblačno, maglovito sa niskom oblačnošću i dalje povremeno sa slabom kišom i slabim snijegom u planinama.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do 10, na planinama oko nula stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od osam do 13, u višim predjelima od tri, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 25. oktobra, jutro će biti promjenjljivo, a u centralnim i istočnik krajevima pretežno oblačno uz ponegdje slabu kišu, a u planinama slab snijeg i hladno. Tokom dana djelomično kidanje oblačnosti, na sjeveru i jugu, ponegdje i razvedravanje. Oblačnije vrijeme zadržava se na istoku gdje još ponegdje može biti slabih padavina.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do osam, na planinama oko nula stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od osam do 13, u višim predjelima od tri, na sjeveru i jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 26. oktobra, ujutro će biti promjenljivo oblačno i hladno, po kotlinama tmurno i maglovito. Tokom dana sunčani intervali uz promjenljivu oblačnost i malo toplije. Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet, na planinama oko jedan stepen Celzijusov. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 19, u višim predjelima od 10, na sjeveru i jugu do 22 stepena Celzijusovih.

Temperatura vazduha dana u 14.00 časova: Čemerno 12 stepeni Celzijusovih, Kalinovik 14, Gacko, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Prijedor, Han Pijesak, Krupa na Uni, Novi Grad i Bugojno 15, Sokolac 16, Višegrad, Šipovo i Livno 17, Rudo, Bileća, Foča, Banjaluka, Srebrenica i Sarajevo 18, Zvornik i Doboj 19, Trebinje, Mostar i Tuzla 20, Ribnik i Bijeljina 21, a Neum 22 stepena Celzijusova.

(Srna)