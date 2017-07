Požari u Italiji: Evakuisano stanovništvo, gradovi okruženi vatrom VIDEO

Požari su izbili na nekoliko lokacija na jugu Italije, a nekoliko stanovnika koji žive u blizini vulkana Vezuv evakuisano je iz predostrožnosti zbog gustog dima izazvanog požarom, prenijeli su italijanski mediji.

Vatrogasci se bore sa požarima koji su zahvatili veliki dio juga Italije, uključujući i padine Vezuva, gdje se dim raširio oko dva kilometra, tako da se nekim posmatračima učinilo da je u toku erupcija vulkana.

Kako javlja agencija Ansa, najviše požara je registrovano na Siciliji (11), a zatim i pokrajinama Lacio, Kampanija, Pulja i Kalabrija.

Italijanska civilna zaštita angažovala je helikoptere u borbi sa vatrenom stihijom na 18 lokacija u južnom dijelu Italije, od čega su četiri u Kampanji, regiji koja obuhvata i Napulj, kao i po dva na Siciliji i u Bazilikati, prenosi AP.

U Mesini na Kalabriji, gradu okružženom plamenom zbog čega je u ponedjeljak naređena evakuacija stanovnišštva, požžari su unišštili 2.000 hektara vinograda i maslinjaka.

