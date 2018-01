Požar u hotelu u centru Praga VIDEO

Najmanje dvije osobe su poginule u požaru u hotelu u centru češke prijestonice Praga, prenijeli su lokalni mediji.

Iz češke vatrogasne službe je saopšteno da je iz hotela u blizini rijeke Vltave i Nacionalnog teatra evakuisano 40 osoba.

“Dvije osobe su poginule, ali se plašimo da to neće biti konačan broj”, izjavio je direktor službe hitne pomoći u Pragu Petr Koluč.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY

— Filip Horký (@FilipHorky) January 20, 2018